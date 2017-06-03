کسری تراز تجاری ترکیه به ۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنودل ترکیه، اداره آمار ترکیه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، کسری تراز تجاریترکیه (تفاضل صادرات از واردات) در ماه گذشته میلادی یعنی «می» در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با تقریبا ۱۷ درصد افزایش به رقم ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار رسید.

همچنین در ۴ ماه نخست سال جاری میلادی کسری تراز تجاری ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۷.۱ درصد روند صعودی به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

بر همین اساس میزان صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در ماه آوریل به ۴۵ درصد کاهش یافت.

بر پایه این گزارش، در ماه آوریل آلمان بزرگ ترین مقصد صادرات کالاهای ترکیه ای به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار شناخته شد و بعد از آن امارات متحده عربی، عراق و انگلیس هر کدام به ترتیب با ۱.۰۲ میلیارد دلار و ۸۵۷ میلیون دلار و ۷۳۷ میلیون دلار در رتبه های دوم تا چهار قرار گرفتند.