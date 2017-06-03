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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال گذشته؛

تسهیلات بهره‌ای در اختیار واحدهای کم‌توان تولیدی اردبیل قرار گیرد

تسهیلات بهره‌ای در اختیار واحدهای کم‌توان تولیدی اردبیل قرار گیرد

اردبیل – رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: ضروری است تسهیلات بهره‌ای در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار گیرد تا قادر به دریافت تسهیلات بانکی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در پرداخت تسهیلات بانکی، کم‌توانی واحدهای تولیدی کوچک برای دریافت تسهیلات است.

وی افزود: به دلیل نرخ بالای تسهیلات، بخش عمده‌ای از واحدها از دریافت آن خودداری می‌کنند و اگر امسال نیز این گروه از واحدها در جلسات ستاد تسهیل مطرح شوند، بار دیگر قادر نخواهند بود، تسهیلات بانکی دریافت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان متذکر شد: لازم است کمک تسهیلات بهره‌ای و وجوه اداره شده در اختیار این واحدها قرار گیرد تا مشکلاتی که در سال گذشته تجربه شده امسال تکرار نشود.

پیرموذن با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۸۹ طرح و واحد تولیدی دارای پروانه برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، اضافه کرد: ۵۴ درصد از تسهیلات به واحدهای فعال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تنها دو درصد تسهیلات به واحدهای غیرفعال اعطا شده است، ادامه داد: در واقع مشتریان خوش حساب بانکی توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان در مقابل واحد تولیدی که راکد است، تعدیل نیرو داشته و به سوددهی نرسیده است، از دریافت تسهیلات باز مانده است.

کد مطلب 3995190
محمد میرزایی ناطق

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