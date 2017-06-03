به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی در پرداخت تسهیلات بانکی، کم‌توانی واحدهای تولیدی کوچک برای دریافت تسهیلات است.

وی افزود: به دلیل نرخ بالای تسهیلات، بخش عمده‌ای از واحدها از دریافت آن خودداری می‌کنند و اگر امسال نیز این گروه از واحدها در جلسات ستاد تسهیل مطرح شوند، بار دیگر قادر نخواهند بود، تسهیلات بانکی دریافت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان متذکر شد: لازم است کمک تسهیلات بهره‌ای و وجوه اداره شده در اختیار این واحدها قرار گیرد تا مشکلاتی که در سال گذشته تجربه شده امسال تکرار نشود.

پیرموذن با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۸۹ طرح و واحد تولیدی دارای پروانه برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، اضافه کرد: ۵۴ درصد از تسهیلات به واحدهای فعال پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تنها دو درصد تسهیلات به واحدهای غیرفعال اعطا شده است، ادامه داد: در واقع مشتریان خوش حساب بانکی توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان در مقابل واحد تولیدی که راکد است، تعدیل نیرو داشته و به سوددهی نرسیده است، از دریافت تسهیلات باز مانده است.