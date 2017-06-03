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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

آمادگی پلیس آگاهی برای تامین امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

آمادگی پلیس آگاهی برای تامین امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

جانشین پلیس آگاهی ناجا از آمادگی پلیس آگاهی در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) خبر داد و گفت: دستورالعمل لازم برای برقراری امنیت مراسم استانی این روز به پلیس آگاهی سراسر کشور ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود منفرد ضمن تسلیت ایام سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قبولی طاعات و عبادات، گفت: امسال با توجه به تقارن مراسم ۱۴ خرداد با ماه مبارک رمضان، حضور زائران در مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اغلب از استان‌های همجوار تهران همچون البرز، کرج و چند استان مجاور خواهد بود.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این مراسم بعد از ظهر روز ۱۴ خرداد آغاز و پس از افطار نیز به پایان می‌رسد؛ همچنین کارکنان پلیس آگاهی ناجا، فرماندهی‌های انتظامی آگاهی غرب، شرق، تهران بزرگ و نیز استانهای همجوار برای تأمین امنیت، آرامش و آسایش زائران اقدام می‌کنند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا به آمادگی پلیس آگاهی سراسر کشور برای تأمین امنیت مراسم استانی اشاره و بیان کرد: دستورالعمل لازم برای برقراری امنیت به صورت کامل به همه استان‌ها ابلاغ شده است.

سردار منفرد ادامه داد: حضور زائران در این مراسم فرصتی برای مجرمان و سابقه داران جیب بر است که پلیس در این خصوص با اقدام پیش دستانه و کنترل آنها در این ایام، اقدامات پیشگیرانه خود را انجام خواهد داد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: تمام پیش بینی‌های لازم از سوی پلیس آگاهی برای تأمین امنیت فضای اطراف حرم و نیز پارکینگ‌ها انجام شده و گشت‌ها و ایستگاه‌های پلیس در این روز فعال هستند و از وقوع هرگونه سرقت و کیف قاپی جلوگیری می‌کنند؛ شهروندان ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیسی، در مکان‌های شلوغ با هوشیاری مراقب جیب برها، وجوه نقد و اموال با ارزش خود باشند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب‌ها و شیشه‌ها مطمئن شوند، همچنین از قرار دادن اشیاء قیمتی، کیف، وجه نقد، تراول چک، اسناد و مدارک لازم هویتی و مالکیتی در داخل خودرو، خودداری کنند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا به رانندگان و زائران توصیه کرد: از پذیرش نوشیدنی و خوراکی از افراد غریبه خودداری کنند زیرا مجرمان و افراد شیاد با خوراکی‌های مسموم، افراد را بیهوش و اموال و خودروی آنها را به سرقت می‌برند.

وی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ و یا به مأموران پلیس حاضر در محل اطلاع دهند و حداکثر همکاری را با پلیس داشته باشند تا این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شود.

سردار منفرد در پایان گفت: وظیفه ذاتی پلیس ایجاد امنیت و نظم عمومی جامعه است که شهروندان نیز در ارتقاء این مهم می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند؛ انتظار ما از مردم این است ضمن هوشیاری و دقت مراقب وسایل نقلیه و تجهیزات همراه خود باشند.

کد مطلب 3995192

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