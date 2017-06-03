آمادگی پلیس آگاهی برای تامین امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود منفرد ضمن تسلیت ایام سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قبولی طاعات و عبادات، گفت: امسال با توجه به تقارن مراسم ۱۴ خرداد با ماه مبارک رمضان، حضور زائران در مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اغلب از استان‌های همجوار تهران همچون البرز، کرج و چند استان مجاور خواهد بود.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این مراسم بعد از ظهر روز ۱۴ خرداد آغاز و پس از افطار نیز به پایان می‌رسد؛ همچنین کارکنان پلیس آگاهی ناجا، فرماندهی‌های انتظامی آگاهی غرب، شرق، تهران بزرگ و نیز استانهای همجوار برای تأمین امنیت، آرامش و آسایش زائران اقدام می‌کنند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا به آمادگی پلیس آگاهی سراسر کشور برای تأمین امنیت مراسم استانی اشاره و بیان کرد: دستورالعمل لازم برای برقراری امنیت به صورت کامل به همه استان‌ها ابلاغ شده است.

سردار منفرد ادامه داد: حضور زائران در این مراسم فرصتی برای مجرمان و سابقه داران جیب بر است که پلیس در این خصوص با اقدام پیش دستانه و کنترل آنها در این ایام، اقدامات پیشگیرانه خود را انجام خواهد داد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: تمام پیش بینی‌های لازم از سوی پلیس آگاهی برای تأمین امنیت فضای اطراف حرم و نیز پارکینگ‌ها انجام شده و گشت‌ها و ایستگاه‌های پلیس در این روز فعال هستند و از وقوع هرگونه سرقت و کیف قاپی جلوگیری می‌کنند؛ شهروندان ضمن توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیسی، در مکان‌های شلوغ با هوشیاری مراقب جیب برها، وجوه نقد و اموال با ارزش خود باشند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب‌ها و شیشه‌ها مطمئن شوند، همچنین از قرار دادن اشیاء قیمتی، کیف، وجه نقد، تراول چک، اسناد و مدارک لازم هویتی و مالکیتی در داخل خودرو، خودداری کنند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا به رانندگان و زائران توصیه کرد: از پذیرش نوشیدنی و خوراکی از افراد غریبه خودداری کنند زیرا مجرمان و افراد شیاد با خوراکی‌های مسموم، افراد را بیهوش و اموال و خودروی آنها را به سرقت می‌برند.

وی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ و یا به مأموران پلیس حاضر در محل اطلاع دهند و حداکثر همکاری را با پلیس داشته باشند تا این مراسم بدون هیچ مشکلی برگزار شود.

سردار منفرد در پایان گفت: وظیفه ذاتی پلیس ایجاد امنیت و نظم عمومی جامعه است که شهروندان نیز در ارتقاء این مهم می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند؛ انتظار ما از مردم این است ضمن هوشیاری و دقت مراقب وسایل نقلیه و تجهیزات همراه خود باشند.