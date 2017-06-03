وضعیت پروژه بهارستان؛از رایزنی با قرارگاه خاتم تامذاکره با شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه زیر گذر بهارستان در شهر خرم آباد اظهار داشت: مقرر بوده که در شهر خرم آباد چهار تا پنج تقاطع غیر همسطح احداث شود اظهار داشت: من به عنوان یک شهروند احداث زیر گذر بهارستان را در اولویت نمی دانم.

وی با بیان اینکه زیر گذرهای «کیو»، میدان بسیج، میدان امام حسین برای شهر خرم آباد ضرورت داشت چرا که در این مناطق شاهد ترافیک سنگین بودیم عنوان کرد: اما احداث زیر گذر در منطقه گلدشت برای شهر خرم آباد ضرورتی نداشت.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث در مورد این موضوع در حوزه کاری من نیست گفت: با این وجود مردم در این رابطه گله دارند و پیگیری مطالبات مردم جزء وظایف من است.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه پیگیری این موضوع از اختیارات شهرداری است ادامه داد: آیا آقای شهردار و شورای شهر قبل از کلنگ زنی این پروژه برآورد بودجه ای آن را انجام نداده بودند که امروز این مسئله را عنوان می کنند؟

وی با اشاره به جلسه با سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در رابطه با این پروژه گفت: قرارگاه خاتم برای این پروژه مبلغ زیادی هزینه کرده و اعلام کرده که اعتبار بدهند پروژه را ادامه می دهند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من با شهردار در رابطه با این پروژه صحبت کردم و گفتم برای ادامه این پروژه تهاتر زمین و ملک را در دستور کار قرار دهید گفت: زمین و ملکی را که دارند قیمت گذاری کنند و به جای پول نقد به قرارگاه خاتم واگذار شوند.

ملکشاهی راد با بیان اینکه این شورا که کاری در این رابطه نکرد امیدواریم شورای آینده با نگاه کارشناسی این مسئله را پیگیری کند ادامه داد: مردم منطقه گلدشت زمستان سخت را سپری کردند و امروز نیز ترافیک چند برابری را باید تحمل کنند.