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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

معاون دانشگاه لرستان:

باید پیرو آیین نامه های نوع پوشش در دانشگاه باشیم

باید پیرو آیین نامه های نوع پوشش در دانشگاه باشیم

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: آیین نامه هایی در خصوص نوع پوشش وجود دارد که باید پیرو آن ها باشیم .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نخستین نشست شورای مشورتی اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

در این جلسه با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون «دوره معرفت افزایی اساتید در تابستان ۹۶»، «مسائل فرهنگی دانشگاه» و «تشکیل هیات مذهبی اساتید» برگزار شد.

«دوره معرفت افزایی اساتید» نخستین موضوعی بود که اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه های خود در خصوص کیفیت برگزاری کلاس های آموزشی، انتخاب مدرسین برجسته کشوری پرداختند.

دکترکوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با وجود مشکلات مالی دانشگاه در سال گذشته، تلاش کردیم تا دوره معرفت افزایی اساتید با کیفیت برگزار شود و مثمر ثمر واقع شود. امسال نیز نهایت سعی ما برای برگزاری هرچه بهتر دوره خواهد بود.

بررسی وضعیت فرهنگی دانشگاه دومین موضوعی بود که در این جلسه مطرح شد. دکتر علی شیخیان گفت: آیین نامه هایی در خصوص نوع پوشش وجود دارد که باید پیرو آن ها باشیم.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: کمیته انضباطی و یاوران معروف می توانند از مروجان فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه باشند. و باید این بازوها را تقویت کرد.

کد مطلب 3995196
زهرا سیفی

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