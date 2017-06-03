برزیل از رکود اقتصادی خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان اقتصادی اعلام کردند پیش بینی می شود در هفته جاری میلادی خبرهای امید بخشی از برزیل، بزرگ ترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین، شنیده شود.

در همین حال انتظار می رود که رشد اقتصادی برزیل در سه ماه نخست سال جاری میلادی بعد از ۲۴ ماه روند نزولی با رشد روبرو شود.

همچنین برآورد می شود که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۹ دهم درصد باشد؛ این در حالی است که نرخ بالای بیکاری در این کشور همچنان وجود دارد.

در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در فهرست جمعیت بیکار برزیل قرار دارند که پیش بینی می شود نرخ بیکاری این کشور از ۱۳.۷ درصد به ۱۳.۹ درصد افزایش پیدا کند.

بر همین اساس، اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۱۶ میلاد ۳.۶ درصد کوچک تر شده است.

البته بانک مرکزی برزیل اعلام کرده که در این هفته قصد دارد نرخ بهره بانکی را به طرز قابل توجهی کاهش دهد؛ نرخ بهره بانکی برزیل در حال حاضر به ۱۱.۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

بر پایه این گزاش پیش بینی می شود، بانک مرکزی برزیل ۱.۲۵ درصد کاهش در نرخ بهره اعمال کند.