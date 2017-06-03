ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اقامه نماز استان کرمان بسترسازی برای اقامه نماز را از وظایف دولت و حکومت دانست و گفت: در سراسر استان کرمان دستگاه های دولتی از نمازخانه های خوبی برخوردار هستند.

رزم حسینی عنوان کرد: ۱۱۰ موسسه آموزشی دانشگاهی در سراسر استان کرمان فعالیت می کنند که همگی از نمازخانه های خوبی برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه اکثر مدارس از نمازخانه های خوبی برخوردار هستند، عنوان کرد: مراکز بین راهی باید نمازخانه داشته باشد و اکثر این مراکز از نمازخانه برخوردار هستند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه آمار دقیقی در زمینه تعداد نمازخانه ها در استان نداریم، گفت: وظیفه ما این که زمینه برگزاری نماز را فراهم کنیم و مبلغین، روحانی، صداو سیما و رسانه ها وظیفه دارند در این زمینه فرهنگ سازی کنند.

رزم حسینی تصریح کرد: شبکه مجازی ویژه نماز در این دولت راه اندازی شده است؛ با توجه به اینکه شبکه های مجازی بین جوانان از محبوبیت خاصی داشته و همواره در دسترس هستند می توانند بسیار تاثیر گذار باشند.

وی افزود: این شبکه مجازی در دسترس علما، روحانیون و مبلغین قرار دارد و ستاد اقامه نماز می تواند از این شبکه برای پیشبرد فرهنگ سازی در زمینه نماز ‌استفاده کنند.

استاندار کرمان گفت: ما کمک می خواهیم کرد تا فرهنگ نماز در سراسر استان گسترش پیدا کند.