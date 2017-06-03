به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی با تسلیت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: حضرت امام (ره) شخصیتی بودند که در تمام ابعاد وجودی خویش خدامحور بودند و توانستند با تقرب به درگاه الهی و تمسک جستن به قرآن کریم و سرلوحه قرار دادن سیره اجداد طیبینش تحولی را در عصر کنونی ایجاد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: حضرت امام (ره) شخصیتی بودند که از نظر علمی و فقهی جزء مجتهدین زبردست و یکی از فقهای توانمند جهان اسلام بودند و از نظر سیاست سیاستمداری بودند که کاملاً منطبق با سیره اجداد طیبینش و دستورات دین مبین اسلام حرکت می‌کردند.

وی اضافه کرد: ایشان شخصیتی بودند منحصر به فرد که از هیچ قدرتی جز قدرت خدا کمک نمی‌گرفتند و نمی هراسیدند و شجاعانه در مقابل ابرقدرت‌های زورگوی ظالم قد علم کردند و نوکران اجانب را از مملکت اسلامی بیرون راندند.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: حضرت امام (ره) شخصیتی بود که در دل اقشار مختلف جامعه جا گرفته بودند و رمز گرفتن این بود که ابتدا رابطه بین خود و خدا را مستحکم کرده بودند و خدا هم محبت او را در قلوب مردم جا داد.

وی بیان کرد: حضرت امام (ره) نظامی با محوریت ولایت فقیه و مدلی برای اداره جامعه اسلامی در عصر کنونی تعریف کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: حضرت امام (ره) بنیانگذار نظامی بودند که به تمام معنا از مظلومین عالم حمایت می کرد و نگاه رحمانی داشتند و در مقابل دشمنان پایدار و مقاوم بودند.

وی با بیان این که حضرت امام در یک کلام امام و رهبر بود و به ملت عشق می ورزید و ملت هم به عشق می ورزیدند، تأکید کرد: امام راحل (ره) تقید و دلبستگی به مناصب و زخارف دنیوی نداشت و در عین حالی که رهبری بزرگ، سیاستمداری قدر و مجاهدی شجاع بودند اما بسیار انسانی سلیم النفس و الهی بودند و این شخصیت الهی نظام با محوریت ولایت فقیه و مدلی برای اداره جامعه اسلامی در عصر کنونی تعریف کرد تا الگویی برای کشورهای اسلامی باشد تا آنها هم الگو بگیرند و در مقابل ستمگران بایستند.

حجت‌الاسلام سروستانی ابراز داشت: حضرت امام پس از مبارزات طولانی با رژیم ستمشاهی و بیرون راندن آنها از وطن اسلامی در هنگام ورود هزاران چهره نورانی از او استقبال کردند و امام به گونه‌ای در قلوب مردم جا گرفت که وقتی ۱۴ خرداد فرا رسید میلیون‌ها دل سوخته او را بدرقه کردند و این واقعه مهم پیامی دارد و آن پیام این است که هر کسی برای خدا کار کند محبوب قلوب خواهد ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) گفت: آن حضرت سفارشات مهمی برای امت فرمودند که یکی از آنها این بود که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و در پایان وصیت نامه الهی سیاسی که مسیر حرکت آینده انقلاب اسلامی را ترسیم کرد فرمودند با دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌ امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ ابدی‌ سفر می‌کنم.