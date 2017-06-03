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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر:

امام خمینی(ره) از هیچ قدرتی جز خدا کمک نمی‌گرفتند

امام خمینی(ره) از هیچ قدرتی جز خدا کمک نمی‌گرفتند

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: امام خمینی(ره) از هیچ قدرتی جز قدرت خدا کمک نمی‌گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی با تسلیت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: حضرت امام (ره) شخصیتی بودند که در تمام ابعاد وجودی خویش خدامحور بودند و توانستند با تقرب به درگاه الهی و تمسک جستن به قرآن کریم و سرلوحه قرار دادن سیره اجداد طیبینش تحولی را در عصر کنونی ایجاد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: حضرت امام (ره) شخصیتی بودند که از نظر علمی و فقهی جزء مجتهدین زبردست و یکی از فقهای توانمند جهان اسلام بودند و از نظر سیاست سیاستمداری بودند که کاملاً منطبق با سیره اجداد طیبینش و دستورات دین مبین اسلام حرکت می‌کردند.

وی اضافه کرد: ایشان شخصیتی بودند منحصر به فرد که از هیچ قدرتی جز قدرت خدا کمک نمی‌گرفتند و نمی هراسیدند و شجاعانه در مقابل ابرقدرت‌های زورگوی ظالم قد علم کردند و نوکران اجانب را از مملکت اسلامی بیرون راندند.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: حضرت امام (ره) شخصیتی بود که در دل اقشار مختلف جامعه جا گرفته بودند و رمز گرفتن این بود که ابتدا رابطه بین خود و خدا را مستحکم کرده بودند و خدا هم محبت او را در قلوب مردم جا داد.

وی بیان کرد: حضرت امام (ره) نظامی با محوریت ولایت فقیه و مدلی برای اداره جامعه اسلامی در عصر کنونی تعریف کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: حضرت امام (ره) بنیانگذار نظامی بودند که به تمام معنا از مظلومین عالم حمایت می کرد و نگاه رحمانی داشتند و در مقابل دشمنان پایدار و مقاوم بودند.

وی با بیان این که حضرت امام در یک کلام امام و رهبر بود و به ملت عشق می ورزید و ملت هم به عشق می ورزیدند، تأکید کرد: امام راحل (ره) تقید و دلبستگی به مناصب و زخارف دنیوی نداشت و در عین حالی که رهبری بزرگ، سیاستمداری قدر و مجاهدی شجاع بودند اما بسیار انسانی سلیم النفس و الهی بودند و این شخصیت الهی نظام با محوریت ولایت فقیه و مدلی برای اداره جامعه اسلامی در عصر کنونی تعریف کرد تا الگویی برای کشورهای اسلامی باشد تا آنها هم الگو بگیرند و در مقابل ستمگران بایستند.

حجت‌الاسلام سروستانی ابراز داشت: حضرت امام پس از مبارزات طولانی با رژیم ستمشاهی و بیرون راندن آنها از وطن اسلامی در هنگام ورود هزاران چهره نورانی از او استقبال کردند و امام به گونه‌ای در قلوب مردم جا گرفت که وقتی ۱۴ خرداد فرا رسید میلیون‌ها دل سوخته او را بدرقه کردند و این واقعه مهم پیامی دارد و آن پیام این است که هر کسی برای خدا کار کند محبوب قلوب خواهد ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ره) گفت: آن حضرت سفارشات مهمی برای امت فرمودند که یکی از آنها این بود که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و در پایان وصیت نامه الهی سیاسی که مسیر حرکت آینده انقلاب اسلامی را ترسیم کرد فرمودند با دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌ امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ ابدی‌ سفر می‌کنم.

کد مطلب 3995244

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