طالباني : گفتگوي آمريكا و ايران به خاطر عراق ضروري است / ايران نقش محوري در منطقه دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، جلال طالباني درگفتگو با روزنامه الخليج امارات در پاسخ به سئوالي درمورد گفتگو با ايران و سوريه گفت : با وجود تهديدات رئيس جمهوري آمريكا عليه ايران و سوريه، اما كميته تحقيق "جيمز بيكر" ( كه براي تحقيق درمورد استراتژي آمريكا در عراق تشكيل شد) برضرورت انجام گفتگوها با تهران و دمشق براي كنترل مشكلات عراق بعد از آنكه موضوع اجراي سيستم فدراليسم مطرح شد، تاكيد كرد.

رئيس جمهوري عراق در ادامه افزود: بدون شك گفتگو با ايران و سوريه مهم است و آمريكا هم دائما موافقت خود را با اين گفتگوها اعلام كرد.

وي خاطرنشان كرد: "تقريبا در اوايل سال جاري هنگامي كه با برادران ايراني صحبت كردم ؛ آنان توافق كردند كه "علي لاريجاني" (دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران) با "زلماي خليل زاد" ( سفير آمريكا در عراق) با يكديگر به صورت مخفيانه در مكاني دركردستان در مورد اوضاع عراق و روابط ايران و آمريكا درتمام زمينه ها گفتگو كنند.

"طالباني" تصريح كرد: ايراني ها اين شرط را گذاشتند كه اين ديدار بايد محرمانه و مخفيانه انجام شود.

رئيس جمهوري عراق افزود: اما هنگامي كه "كاندوليزا رايس "وزير امورخارجه آمريكا بعد از مدتي از گفتگوي بين آمريكا و ايران درمورد عراق سخن به ميان آورد، منجر به اين شد كه ايراني ها از انجام اين گفتگو كنار بكشند و تصميم بگيرند كه از اين مذاكرات عقب نشيني كنند.

وي تاكيد كرد: "بعد از مدتي "سيد عبدالعزيزحكيم" رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق( و رئيس بزرگترين فراكسيون پارلماني عراق) از ايراني ها خواست كه مسئله گفتگو با آمريكا را پيگيري كنند، آنان نيز پذيرفتند و آمادگي خود را اعلام كردند و بعد از آنكه "منوچهر متكي" وزيرامورخارجه ايران به بغداد آمد؛ با وي دراين باره صحبت كرديم و آنان نيزاعلام آمادگي كردند".

"طالباني" همچنين بيان كرد: "آمريكايي ها بعد از اين نيز خاطر نشان كردند كه آمادگي انجام چنين گفتگوهايي دارند، اما بعد از تشكيل دولت دربغداد، ايراني ها عقب نشيني كردند و واشنگتن را به سهل انگاري و طفره رفتن متهم كردند."

رئيس جمهوري عراق در ادامه گفت :"من شخصا به اهميت و ضرورت گفتگوي ايران و آمريكا به خاطر( اوضاع ) عراق باور دارم و اين هم نظر بسياري از سياستمداران آمريكايي از جمله "كالين پاول" وزير امورخارجه سابق آمريكا است".

درمورد سوريه نيز "جلال طالباني" اظهار داشت:"اگر عراقي ها تصميم به انجام گفتگو با سوري ها بگيرند، آمريكايي ها با آن هيچ مشكلي ندارند. آمريكايي ها نمي گويند كه سوري ها و ايراني ها فرشته هستند، اما توصيه مي كنند كه آنان را متقاعد كنيم كه در امورداخلي عراق دخالت نكنند و از حمايت تروريست ها نيز دست بردارند".

رئيس جمهوري عراق درپاسخ به اين سوال كه چرا آمريكايي ها با ايراني ها و سوري ها به طورمستقيم گفتگو نمي كنند، گفت:" همانطوري كه پيش ازاين نيز گفتم آمريكايي ها دائما به علت ارتباط مستقيم تهران با شيعيان عراق و همچنين نقش محوري آن درمنطقه آماده انجام مذاكره با ايران هستند".

به گزارش مهر، طالباني درمورد روابط عراق با سوريه خاطرنشان كرد: "من درسپتامبر( شهريور) گذشته با "وليد المعلم" وزيرامورخارجه سوريه در نيويورك با حضور "هوشيار زيباري" وزيرامورخارجه عراق ديداركردم و من نيز از وي براي سفر به عراق دعوت كردم و هر دو براي اين سفر و برقراري روابط ديپلماتيك بين دو كشور به توافق رسيديم".

"جلال طالباني" در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي اش از كنفرانس علماي شيعه و سني عراق در مكه مكرمه چيست؟، گفت: " يك نشست بسيارمهم و خوبي بود و ما از اول هم آن را تاييد كرديم و همه شركت كنندگان را در آن را حمايت و تشويق كرديم چراكه بدون اين آشتي ( روابط نزديك شيعه و سني ) امنيت عراق درمعرض تهديد قرار خواهد گرفت و عراق نيز درمعرض تقسيم قرار مي گيرد".