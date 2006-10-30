بوش و بلر اعتبار خود را از دست داده اند / ارتشهاي آمريكا و انگليس به نقطه شكست رسيده اند

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه اينديپندنت در تحليلي نوشت : اعتبار بوش و بلرتضعيف شده ، اعتبار اخلاقي آنها تخريب شده، محبوبيت آنها كاهش يافته و اين در حالي است كه آنها همچنان به مبارزه خود ادامه مي دهند.

نويسنده اين تحليل خاطر نشان مي كند : چهره هاي آنها به تنهايي گوياي همه چيز است. بوش در كنفرانس مطبوعاتي خود در روز چهارشنبه(3 آبان) عبوس، گيج و سالخورده به نظر مي رسيد. 3 هزار مايل دورتر بلر در مجلس عوام انگليس به علت همان موضع سياسي ميخكوب شده بود. اين دو رهبر در رويارويي با بحران غيرعادي كه با آن روبرو هستند، در حالتي مسحور شده و ميخكوب شده به نظر مي رسيدند و در جستجوي يك راه خروج از اين بحران بودند و هيچ چيز هم پيدا نكردند.

در ادامه اين تحليل آمده است : در تاريخ غم افزاي امروز عراق، هفته جاري ممكن است مايوس كننده ترين هفته براي آنها بوده باشد و اين در زماني است كه در نتيجه حمله نادرست آنها به عراق در مارس سال 2003 فجايعي رخ داده كه انكار آنها غيرممكن شده و شكاف بين تمايلات آنها در مورد عراق و واقعيتها به يك شكاف عميق تبديل شده است.

اينديپندنت مي افزايد: حوادث هم اكنون شتاب بيشتري گرفته اند. 1.3 ميليون عراقي در نتيجه اين جنگ آواره شده اند. ارتشهاي آمريكا و انگليس به نقطه شكست رسيده اند. هزينه اين جنگ براي آمريكا به تنهايي به300 ميليارد دلار مي رسد و اعتباراخلاقي هر دو كشور شديدا آسيب ديده است.

به نوشته اين روزنامه، در تاريخ مدرن هرگز راه حلي براي مشكلي كه در نتيجه ايجاد مشكلات بسيار بزرگتر به وجود آمده وجود ندارد، به ويژه از زماني كه اين مسئله افشا شد كه مشكل اوليه در عراق - نبود سلاحهاي كشتار جمعي دراين كشور - اشتباه بوده است.

در بخش ديگري از اين تحليل آمده است : فشارها بر بوش و بلر هم اكنون بسيار زياد است. سطح خونريزيها و آشوبها كه در نتيجه حمله آنها به وجود آمده، اعتبار آنها را تضعيف كرده و محبوبيت آنها را تخريب كرده است. يك نظرسنجي جديد نشان داد كه تنها يك پنجم آمريكاييها مي گويند كه واشنگتن در جنگ عراق پيروز مي شود و دو سوم آنها با اين جنگ مخالف هستند.

اينديپندنت خاطر نشان مي كند: سطح ترديد در انگليس حتي بيشتر است و بلر هفته آينده با اولين بحث و رايزني پارلمان در مورد عراق ظرف دو سال اخير روبرو خواهد شد. البته مشكلات داخلي بوش بسيار عميق تر از يك بعدازظهر ناخوشايند در مجلس عوام است. اين نظاميان او هستند كه متحمل سنگين ترين تلفات مي شوند . از اول ماه اكتبر تا كنون 98 نظامي آمريكايي كشته شده اند و اين بيشترين آمار از ژانويه سال 2005 بوده است. اين حزب جمهوريخواه است كه با شكست در انتخابات مياندوره اي روبروست .

نويسنده خاطر نشان مي كند: اين دو چيزي بيش از رهايي خود از اين بحران نمي خواهند. هدف آنها بايد اعلام پيروزي و بازگرداندن نظاميان خود به وطنشان باشد، اما اين كار دشوار است. انگليس و آمريكا به خاطر تداوم حضور خود در عراق ملعون هستند. اگر هم اين كشور را ترك كنند، باز هم ملعون خواهند بود. خروج تعجيلي آنها نه تنها غيرمسئولانه است، بلكه اعتراف به اين مسئله است كه حمله آنها يك اشتباه بزرگ بوده است.

به نوشته اينديپندنت، دو راه ممكن براي خروج وجود دارد : يا اينكه اين خروج در زماني صورت گيرد كه نوعي توافق صلح ايجاد شده باشد و يا دولت عراق بخواهد كه اين نظاميان از عراق خارج شوند كه البته هيچ كدام محتمل به نظر نمي رسند.