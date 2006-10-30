جشنواره شعر فجر از توجه به " شعر زنان " دريغ نكند

اين شاعره معاصر درگفتگو با خبرنگارمهر، با بيان اين مطلب افزود : نفس عمل و برگزاري جشنواره ها و همايش ها بسيارخوب است و بربالندگي فرهنگي و ادبيات كشورنقش مثبت دارد ، اما اينكه برگزيدگان دراين جشنواره ها چگونه انتخاب مي شوند مهم است . صراحتا بايد بگويم شعرمعاصر ايران درحال حاضردردست عده اي خاص است كه اكثرا از بين آقايان هستند .

فيروزه حافظيان ياد آورشد : به عقيده من شعري با عنوان "شعرزن " و " شعرمرد " وجود ندارد ، هرگاه اثري خلق مي شود خود نشان مي دهد كه شعرمتعلق به زن است يا مرد ، و داراي چه مايه اي است ، اما پرداختن به شعرزن هم مهم است .



مديرموسسه فرهنگي خاتون قلم تصريح كرد : خيلي وقت ها اشعارزنان ناديده گرفته شده است ، درحالي كه آثار با ارزشي خلق كرده اند و اين بي عدالتي در رابطه با مردان وجود ندارد ، مثلا در تلويزيون ، هميشه عده اي خاصي ازشاعران مرد را مي بينيم اما به شاعران زن توجه چنداني نمي شود .



اين شاعره ادامه داد : برنامه ها و همايش هايي تا به حال برگزار شده و جوايزي نيزاهدا شده اند ، اما متاسفانه هيچكدام منصفانه نبوده است .

حافظيان درخصوص حضور بانون شاعر در نخستين جشنواره بين المللي شعرفجر، گفت : شعرزن نبايد مورد بي مهري قرار بگيرد ، اميدوارم درجشنواره بين المللي شعرفجر، به شعرزنان توجه خاصي شود .