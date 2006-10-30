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۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳

/ " سيمرغ فجر " در آفاق شعر امروز - 18 /

جشنواره شعر فجر از توجه به " شعر زنان " دريغ نكند

جشنواره شعر فجر از توجه به " شعر زنان " دريغ نكند

فيروزه حافظيان - شاعر ، گفت : "شعر انقلاب" شعرعشق ، عرفان ، ايثار و شهادت است ، انقلاب حركتي بسيار مهم بود كه تاثير عميق آن در تار و پود ادبيات و شعر ما مشهود است ، بنابراين اگر در جشنواره شعر فجر به آن پرداخته شود ، بسيار خوب و مناسب است .

اين شاعره معاصر درگفتگو با خبرنگارمهر، با بيان اين مطلب افزود : نفس عمل و برگزاري جشنواره ها و همايش ها بسيارخوب است و بربالندگي فرهنگي و ادبيات كشورنقش مثبت دارد ، اما اينكه برگزيدگان دراين جشنواره ها چگونه انتخاب مي شوند مهم است . صراحتا بايد بگويم شعرمعاصر ايران درحال حاضردردست عده اي خاص است كه اكثرا از بين آقايان هستند .

فيروزه حافظيان ياد آورشد : به عقيده من شعري با عنوان "شعرزن " و " شعرمرد " وجود ندارد ، هرگاه اثري خلق مي شود خود نشان مي دهد كه شعرمتعلق به زن است يا مرد ، و داراي چه مايه اي است ، اما پرداختن به شعرزن هم مهم است . 

مديرموسسه فرهنگي خاتون قلم تصريح كرد : خيلي وقت ها اشعارزنان ناديده گرفته شده است ، درحالي كه آثار با ارزشي خلق كرده اند و اين بي عدالتي در رابطه با مردان وجود ندارد ، مثلا در تلويزيون ، هميشه  عده اي خاصي ازشاعران مرد را مي بينيم اما به شاعران زن توجه چنداني نمي شود .

اين شاعره ادامه داد : برنامه ها و همايش هايي تا به حال برگزار شده و جوايزي نيزاهدا شده اند ، اما متاسفانه هيچكدام منصفانه نبوده است .

حافظيان درخصوص حضور بانون شاعر در نخستين جشنواره بين المللي شعرفجر، گفت : شعرزن نبايد مورد بي مهري قرار بگيرد ، اميدوارم درجشنواره بين المللي شعرفجر، به شعرزنان توجه خاصي شود .

کد مطلب 399530

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