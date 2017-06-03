نادر شفیع خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم وزش باد شمال غربی به همراه گرد و خاک و همچنین ادامه تلاطم دریا به‌ویژه در سواحل مرکزی و جنوبی استان است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود ابتدا در سواحل شمالی استان و تا اواخر وقت به تدریج در سواحل مرکزی و جنوبی استان از سرعت وزش باد و همچنین ارتفاع موج کاسته شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: انتظار می‌رود با کاهش سرعت باد و ارتفاع موج از عصر امروز شرایط برای ترددهای دریایی در سواحل شمالی استان و طی امشب در سواحل مرکزی استان مهیا شود.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی گرد و خاک و در برخی نقاط همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی بیان کرد: جهت باد شمال تا شمال غربی در مناطق شمالی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در مناطق مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۸ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت از اواخر وقت ۱۴ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا نیز در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر، سواحل مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر از امشب ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۱۰۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت پنج و ۳۳ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۱ و ۲۶ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و سه دقیقه خواهد بود.