آغازثبت نام نامزدهای هیات مدیره انتخابات نظام پزشکی کردستان

هومن قصری با اشاره به اینکه فرآیند ثبت نامزدهای هیات مدیره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان از ۱۴ خردادماه امسال آغاز می شود، به خبرنگار مهر گفت: این اقدام همزمان با سراسر کشور در استان ما هم از ۱۴ تا ۲۰ خرداد ماه در تمامی ایام عادی و تعطیل از ساعت ٨ تا ١٦ در سراسر کشور انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه با تعیین اعضای شورای نظارت هر شهرستان، هیات اجرایی انتخابات تشکیل شده است، عنوان کرد: برای جلب مشارکت حداکثری جامعه پزشکی و با استناد به ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی انتخابات نظام پزشکی، روند اطلاع رسانی و ثبت نام متقاضیان به روسای دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی به شرایط انتخاب شوندگان در هیات مدیره اشاره کرد و افزود: طبق آگهی ستاد مرکزی اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره نظام پزشکی به استناد ماده ۲۳ قانون سازمان نظام پزشکی، داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران شامل نداشتن فساد اخلاقی و مالی، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان رعایت اخلاق و شئون پزشکی، داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی و عدم عضویت در هیات های نظارت و اجرایی را از دیگر شرایط انتخاب شوندگان ذکر کرد.

قصری بیان کرد: فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات ۲ نسخه)، تصویرکارت ملی، ۶ قطعه عکس ۴*۳، تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد، تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و تائیدیه سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی از جمله مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان در هیات مدیره ها است.

وی اعلام کرد: لیست نهایی کاندیداها پس از بررسی صلاحیت توسط هیات نظارت در تاریخ ۱۸ تیرماه اعلام و ۳۰ تیرماه امسال انتخابات این دوره سازمان نظام پزشکی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه برگزار می شود.