دانش آموزان در انتظار ورود به جايگاه تصميم گيري! ؛ گزارش مهر از برگزاري انتخابات شوراهاي دانش آموزي

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز قرار است دانش آموزان بازهم پاي صندوق هاي راي انتخابات شوراهاي دانش آموزي بروند تا شايد در سال تحصيلي جديد بتوانند بگويند : "لطفا ما را هم بازي بدهيد".

در آستانه هشتمين انتخابات اين شوراها مديركل دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي در تشريح رويكردهاي جديد اين انتخابات اعلام كرد: انتخابات شوراهاي دانش آموزي در سال تحصيلي جديد جنبه تشريفاتي نخواهد داشت و كميته هاي اين شوراها در برنامه ريزي ها و مديريت مدارس دخالت هاي مستقيم و مشاركت فعالي خواهند داشت.

منوچهر فضلي خاني در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره انتخابات شوارهاي دانش آموزي سال تحصيلي جاري ، ادامه داد: تمرين مهارت هاي زندگي و مشاركت فعال دانش آموزان در برنامه هاي مدارس از جمله رويكردهاي جديد دانش آموزان عضو اين شوراها خواهد بود.

وي با تاكيد بر حق دانش آموزان در چگونگي رقم خوردن سرنوشت شان در يك سال تحصيلي از مديران خواست تا از اين افراد به عنوان بازوان علمي و فكري خود استفاده كنند.

به گفته فضلي خاني ، اين شوراها از نگاه آموزش و پرورش يكي از اركان اصلي مدارس به شمار مي رود و مديران بايد جرات استفاده از آنان را داشته باشند و نواقص جزئي تصميم گيري هاي آنان را نيز رفع نمايند.

اين مقام مسئول در پاسخ به بي اهميت بودن نقش دانش آموزان در موارد ريز و درشت تصميمگيري ها و برنامه ريزي هاي مدارس طي سال هاي گذشته افزود: به شوراهاي دانش آموزي ايمان داريم و تمرين و پذيرش مديران در راستاي اختيار دادن به اين افراد مي تواند اين نگاه هاي خريدار را تقويت كند.

به گزارش خبرنگار مهر ، از نگاه قانونمند اين شوراها در هر سه مقطع تحصيلي از اختيارات بي شماري بهره مند هستند و به عقيده مديركل دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي اين مديران هستند كه بايد جسارت كافي واگذاري اين حق دانش آموزان را داشته باشند.

از طرف ديگر اتنخابات دانش آموزان در شورهاي دانش آموزي و راي دادن آنان مينياتوري از انتخابات بزرگ كشوري به شمار مي رود و از اين رو كم اهميت جلوه دادن آن چه در زمان برگزاري و چه در اجراي وظايف مي تواند آثار نامطلوبي در ذهن دانش آموزان بر جا بگذارد.

مديركل دفتر پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز دراين باره به خبرنگار مهر گفت: انتخابات شوراهاي دانش آموزي فردا با جديت انجام مي شود و بدون جنبه صوري حدود 75 درصد دانش آموزان مدارس ابتدايي در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي در آن شركت خواهند كرد.

ابوالقاسم جامه بزرگ تصريح كرد: طبق دستورالعمل شوراهاي دانش آموزي كه اخيرا يك صد هزار نسخه از آن در دوره ابتدايي و راهنمايي در اختيار مديران مدارس قرار گرفته است ، جابجايي در برنامه هاي امتحانات ، نحوه ارائه برنامه هاي روزانه و روزهاي خاص و... از جمله اختيارات دانش اموزان خواهد بود.

همچنين دستورالعمل ويژه شوراهاي دانش آموزي پس از آماده سازي به مدارس ارسال مي شود و ساز و كارهاي اجرايي آن به مدارس اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اعضاي شوراي دانش آموزي مدرسه بر حسب تعداد دانش آموزان هر مدرسه انتخاب مي شوند و در مدارس تا 250 دانش آموز ، 5 نفر ؛ از 250 تا 350 دانش آموز ، 7 نفرو از 350 دانش آموز به بالا 9 نفر به عنوان اعضاي اصلي شوراي دانش آموزي مدرسه و 2 نفر هم به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.

از سوي ديگر دانش آموزان يك هفته قبل از زمان انتخابات نامزد شركت خواهند شد و افراد پس ازتاييد مدير و معلمان مدرسه ، كمك به مسئولان و انجام برخي از امور قبلي انجمن اولياء و مربيان را بر عهده خواهند داشت.

به گزارش مهر ، آخرين هفته مهر زمان برگزاري اين شوراها بود كه امسال به دليل تعطيلات اين موضوع به 8 آبان منتقل شد.