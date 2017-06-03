کانون پرورش فکری تولیدات فاخری در حوزه آفرینش های فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی پیش از ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه خود، از جمله اقدامات کانون پرورش فکری را برگزاری جلسات منظم و تدوین برنامه، برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی، ملی و استانی، پشتیبانی مالی منظم و به موقع باوجود عدم پرداخت به موقع از تهران، توجه به بازنشستگان، معرفی کانون در سطح جامعه به مدد رسانه‌ها، ارتقا کانون با تعامل موثر و کارآمد با جلسات تخصصی استانداری برشمرد و افزود: همه این اقدامات به مدد حضور همه همکاران بوده است.

وی با بیان اینکه شأن ما در نظام جمهوری اسلامی شأن سربازی است، افزود: از این رو این مدیریت‌ها و تغییرات نه موجب شادی و نه اندوه خواهد بود، ما سرباز نظام هستیم و در هر کجایی که باشیم باید به وظیفه خود در جهت تحقق آرمان‌های امام و شهدا و منویات رهبری عمل کنیم.

عزیززاده گرجی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه کودک و نوجوان نیازمند برخورداری از انگیزه و الهی و انسانی، دانش و مهارت و تجربه فاخر است، افزود: در مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این امر را می توان به وفور یافت و در مازندران نیز فعالیت‌های موفق آنها گواه بر وجود انگیزه و مهارت‌های تخصصی عالی و تلاش خالصانه همکاران این استان است.

عزیززاده گرجی با تأکید بر ماهیت اسلامی نظام کشور، افزود: رویکرد کانون نیز باید در جهت شکوفایی تربیت دینی و استفاده از ذخایر بی‌پایان ارزش‌های اسلامی در قالب‌های متنوع فرهنگی و هنری سمت و سو یابد که تا اندازه‌ای چنین است و نیاز به تقویت بیشتر دارد.

وی افزود: برای انجام رسالت تربیتی در راستای تربیت اسلامی باید از مدیران، مشاوران، کارشناسان و مربیانی بهره گرفت که خود در این رابطه دارای کفایت و شایستگی باشند و کانون از این جهت خوب است اما نیاز به تقویت و توجه جدی‌تر دارد.

وی با بیان اینکه کانون تولیدات فاخر و خوبی در در حوزه آفرینش فرهنگی، ادبی و هنری داشته است، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جبهه انقلاب می‌توان در فعالیت‌های ۴۰ ‌گانه کانون به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافت.

عزیززاده گرجی، گسترش فرهنگ ایثار و آشناسازی کودکان با مفاهیم و مصادیق امام و شهدا، فرهیختگان و مشاهیر کشوری و استانی را موجب افزایش روح خورباوری در کودکان و آماده‌ سازی آنها برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ برشمرد.