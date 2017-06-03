حجره طلبگی بنیان گذار انقلاب اسلامی در اراک گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجره طلبگی امام راحل در حوزه علمیه اراک، در ساختمان مدرسه تاریخی سپهداری واقع شده و این اثر تاریخی که به ثبت آثار ملی کشور رسیده، زمانی جایگاه علم و دین آموزی مردم بزرگ تاریخ ایران و رهبر کبیر انقلاب بوده است.

امام خمینی(ره) در سن پانزده سالگی و در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی برای ادامه تحصیل به شهر اراک مهاجرت کردند و به مدت سه سال در این حجره ساکن شدند.

در این مراسم گلباران و ادای احترام که امروز با حضور جمعی از مسئولان استان در مدرسه سپهداری اراک برگزار شد، حجت الاسلام سید احمد میرمهدی، رئیس حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک اظهار داشت: بخش عظیمی از ابعاد شخصیتی والای امام خمینی(ره) برای نسل جوان امروز ناشناخته است و باید برای آنها تبیین شود.

وی افزود: امام خمینی(ره) شخصیت بزرگی در تاریخ ایران است و از تاثیرگذارترین آزدیخواهان جهان می باشد، بنابراین باید از همه فرصت ها برای تبیین اندیشه های امام راحل (ره) استفاده کرد و تفکر والای ایشان را ترویج دهیم.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک خاطرنشان ساخت: امروز بایستی کسانی که در جامعه تاثیرگذار هستند از جمله هنرمندان برجسته، در راستای معرفی ابعاد شخصیتی بنیان گذار انقلاب اسلامی قدم بردارند چرا که زبان هنر در این زمینه بسیار موثر و نافذ است.

همچنین محسن شریفی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در این آئین گفت: امام خمینی(ره) با هدایت انقلاب و پایه گذاری نظام اسلامی، نقش عظیم و تاثیرگذاری در تاریخ کشور ایفا کرد و مردم ایران را از یوغ رژیم طاغوت رها ساخت.

وی افزود: امام خمینی(ره) رهبری دارای اهداف و اندیشه های متعالی بود که توانست ارزش های والای اسلام ناب محمدی(ص) را در جامعه احیا کند و رسالت امروز ما این است که خط مشی فکری ایشان را با زبان هنر در جامعه تشریح کنیم.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: امروز ملت غیور ایران اسلامی باید برای صیانت از انقلاب اسلامی که دستاورد ارزشمند امام راحل و شهدا است تلاش کنند.