احیای دائمی رودخانه زاینده رود اولویت کاری دولت در اصفهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت وفات حضرت فاطمه خدیجه (س)، ارتحال امام خمینی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای ۱۴ خرداد ماه اظهار داشت: امام خمینی (ره) در طول عمر پر خیر و برکت خویش دل های میلیون‌ها عاشق خداجوی را به سمت فلاح و رستگاری هدایت کرد و در تاریخ جاودانه ماند.

وی با اشاره به روز ۱۴ خرداد به عنوان روز انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی تاکید کرد: روز چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد و پـس از قرائت وصیت‌نامه امـام خمینی (ره) تـوسـط حضرت آیـت‌الله خامنه‌ای که دو ساعت و نیـم طـول کشید، بحث و تبـادل نظر برای تعییـن جانشینـی امام خمینـی (ره) و رهبر انقلاب اسلامـی آغاز شد و پـس از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آیـت‌الله خامنه‌ای (رئیـس جمهور وقت)، به اتفاق آرا برای ایـن رسالـت خطیر بـرگـزیده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ اشاره کرد و افزود: به مناسبت سخنرانی تاریخی امام که علیه اسرائیل و رژیم شاه انجام شد، حضرت امام (ره) بازداشت شدند و به دنبال انتشار خبر بازداشت امام (ره) از نخستین ساعات روز ۱۵خرداد، اعتراضات گسترده‌ای در کشور برگزار شد که با شعارهایی بر ضد شاه و در طرفداری از امام (ره) همراه بود.

وی افزود: مأموران نظامی که در نقاط مرکزی و حساس شهرهای قم و تهران مستقر بودند به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و مردم نیز با چوب‌ و سنگ به دفاع از خود برخاستند و تظاهرات در آن روز و دو روز بعد نیز ادامه یافت و هزاران نفر از مردم کشته و مجروح شدند.

امینی با بیان اینکه فجیع‌ترین حادثه، قتل عام دهقانان کفن‌پوش ورامینی بود که در پشتیبانی از امام راهی تهران شده بودند، اظهار داشت: مأموران نظامی در محل پل باقرآباد با آنها روبرو شده و با سلاح‌های سنگین آنها را قتل عام کردند و همین امر موجب شد که مقدمات قیام تاریخی حضرت امام (ره) فراهم شود.

وی با اشاره به ۱۵ خرداد به عنوان روز جهانی محیط زیست نیز ابراز داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال۱۹۷۲ با تصویب ماده‌ای پنجم ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعلام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های پی در پی زیست محیطی سبب شد دولت‌ها به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره‌ایی بیندیشند، تصریح کرد: عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون «استکهلم» معروف است، در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌تراز با حقوق بشر شناخته شد و در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد.

جاری بودن دائمی آب در بستر زاینده رود مهم‌ترین نیاز زیست محیطی اصفهان است

وی با بیان اینکه جاری بودن دائمی آب در بستر طبیعی زاینده رود از مهم‌ترین نیازهای زیست محیطی اصفهان است، ابراز داشت: مردم اصفهان انتظار دارند دولت به قول خود مبنی بر جاری بودن دائمی آب در زاینده رود پایبند باشد و بر این مهم تدبیر کند.

امینی ضمن گرامیداشت روز ۲۰ خرداد به عنوان روز صنایع دستی ادامه داد: در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از خصوصیات صنایع دستی این است که این صنعت حاصل روح ملت‌ها و آئین فرهنگ ملی کشورها است که به سادگی با رجوع به آمار صنایع دستی کشورها به روحیه مردم آن کشورها می‌توان پی برد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع صنایع دستی تنها یک کالا برای مبادله نیست بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگی‌های اقوام از طریق صنایع دستی مبادله می‌شود و نوعی ارتباط را ایجاد می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه صنایع دستی اصفهان در طول قرن‌های متمادی به عنوان نماینده هنر اصیل قوم ایرانی در جهان معرفی شده است، اضافه کرد: با توجه به این موضوع اگر اصفهان را مهد صنایع دستی ایران بنامیم، سخنی به گزاف نگفته ایم، چرا که ویژگی های فکری و روانی صنعتگر اصفهانی مانند ذوق، هنر، پشتکار و قناعت سبب شده است تا فرآورده های دست ساز نه تنها در کشورمان خریداران فراوان داشته باشد بلکه مسافران و گردشگران و علاقمندان خارجی نیز طالب دست ساخته‌های اصفهان با ویژگی های خاص آن باشند و توجه به صنایع دستی اصفهان اجتناب ناپذیر و از ضرورت‌های حفظ و ارتقای جایگاه اصفهان در این زمینه است.