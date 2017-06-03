به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی صبح شنبه در نشست با صنایع و اصناف شهرستان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه اشتغال جوانان در استان بوشهر، ارتقا و تقویت برنامههای مهارتآموزی یک ضرورت است.
وی با اشاره به اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی در استان بوشهر، ادامه داد: هدف از این طرح ایجاد زمینههای لازم برای اشتغال مولد و پایدار است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با تاکید بر توسعه مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت بخشهای غیردولتی، بیان کرد: این مهم نیازمند تقویت مهارتآموزی و توسعه آموزش است.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در محیطهای کارگاهی، خاطرنشان کرد: آموزشهای مهارتی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود کسب درآمد دارد.
کازرونی افزود: از مهمترین اهداف مهارتآموزی در محیط واقعی کار میتوان به آشنایی با محیط کسب و کار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه این طرح زمینه اشتغال ۷۹۰ نفر را در استان بوشهر ایجاد میکند، ادامه داد: دستورالعمل اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی تدوین شده است.
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