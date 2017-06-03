تلاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای تحقق اهداف امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی «ره» بر لزوم تلاش همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی در مسیر تحقق اهداف امام خمینی «ره» و انقلاب اسلامی تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است

«مقام معظم رهبری»

هرسال و با فرارسیدن ۱۴ خرداد ملت ایران و همه آزادگان و عدالت جویان با یادآوری خاطره تلخ رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) در سوگ مردی می‌نشینند که بدون تردید تأثیرگذارترین و درخشان‌ترین چهره جریان عدالت‌خواهی و نفی استعمار و استکبار در دوران اخیر است.

نهضت اسلامی ملت ایران که با رهبری بی‌نظیر حضرت امام خمینی (ره) توانست اصلی‌ترین متحد آمریکا در منطقه غرب آسیا یعنی حکومت پهلوی را سرنگون سازد، به مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی محدود نماند و پیام الهی و انسان‌ساز این نهضت بزرگ که تلاش و زمینه‌سازی برای حیات عزت مدار مادی و معنوی بود، به‌سرعت در همه جهان طنین‌انداز شد.

فراگیر شدن این پیام الهی بود که دشمنی مستکبران و زورگویان جهانی را علیه این نهضت تشدید کرد و این مستکبران و در رأس آنها نظام استکباری آمریکا از هیچ توطئه‌ای برای از بین بردن این نهضت مردمی فروگذار نکردند.

دشمنان عزت و سربلندی ملت ایران برای سنگ‌اندازی و ایجاد خلل در مسیر تعالی و رشد این ملت بزرگ از همان ابتدا هر چه در توان داشتند را برای تحقق هدف شوم خود به میدان آوردند و اگر از حربه‌ای در این مسیر استفاده نکردند نه به دلیل نخواستن بلکه به دلیل نتوانستن بود.

هم‌اکنون در حالی که نظام سرافراز و پرافتخار جمهوری اسلامی در آستانه پنجمین دهه حیات خود گفتمان «عدالت و پیشرفت» را سرلوحه حرکت خود قرار داده و حرکت پرشتاب علمی و تقویت توان کشور در عرصه دانش و فناوری را با جدیت دنبال می‌کند، این حرکت پرافتخار هدف آماج توطئه‌های دشمنان قرارگرفته است.

با توجه به این موضوع امروز همه جهان به‌خوبی می‌داند که هدف اصلی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران نه بهانه‌های واهی مانند تولید سلاح هسته‌ای، بلکه توقف در مسیر پیشرفت علمی و فناوری دانشمندان کشورمان است.

بنابراین امروز وظیفه همه دلسوزان انقلاب اسلامی و رهروان مسیر انسان‌ساز امام خمینی (ره) حمایت و تقویت مسیر پیشرفت همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق اهداف متعالی ملت ایران تحت زعامت، خلف صالح آن رهبر کبیر، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مدظله‌العالی» است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همه شهیدان گلگون‌کفن نهضت جهانی اسلام و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مدظله‌العالی» بر وظیفه سنگین نخبگان حوزوی و دانشگاهی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرده و این قشر مهم و تأثیرگذار را به ترسیم و تعریف وظایف خود در این مسیر مهم فرامی‌خواند.