نخستین سینمای شهرستان پلدختر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی نخستین سینمای شهرستان پلدختر با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان افتتاح شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد پلدختردر حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: تجهیزات مدرن و به روز دیجیتال این سینما در سالن آمفی تئاتر ارشاد با زیر بنای ۴۰۰ متر مربع و ظرفیت ۳۰۰ نفر نصب شده است.

غلامرضا محمودی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر سالن این اداره را با ظرفیتی که دارد به عنوان سالن سینما معرفی کرد و نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی مذاکرات و مکاتبات آن را با وزیر ارشاد پیگیری کرده است.

وی گفت: مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای نصب تجهیزات این سینما اختصاص یافت و امروز نخستین سینما دیجیتال در شهر پلدختربا حضور معاون وزیر ارشاد افتتاح شد.