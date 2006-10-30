دكتر عليرضا زاكاني درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود: به عقيده من لفظ معتمدين اصولگرا لفظ بهتري است، چرا كه معتقدم در ميان اصولگرايان همه از بزرگان هستند.

اين عضو ائتلاف آبادگران مجلس اظهار داشت: ائتلاف بزرگ اصولگرايان به دنبال حداكثر امكان براي جمع شدن گروههاي مختلف اصولگرا در درون خود است تا با فراغ بال و اطمينان خاطر از حضور حداكثر اصولگرايان در اين ائتلاف بتوانند رقابت سالمي را با جريانهاي دوم خردادي به منصه ظهور برساند.

وي ادامه داد: اصولگرايان اين هدف را دنبال مي كنند تا اين رقابت در كمال سلامت، شور و عقلانيت شكل بگيرد و در اين راستا با دوستان زيادي صحبت و رايزني نموده ايم و اميد است به يك تفاهم جدي در انتخابات برسيم.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ما نيز از حاميان محمود احمدي نژاد هستيم گفت: در اين ائتلاف گروههاي مختلفي هستند كه در دو دور انتخابات نهم رياست جمهوري به رئيس جمهور راي داده و مسئوليت ستادهاي وي را نيز بر عهده داشته اند و همچنين گروه ها و افرادي كه در دور اول رقابت بر اساس ميثاق بين نامزدهاي چهار گانه به قاليباف راي داده و در دور دوم به طرفداري از احمدي نژاد پا به عرصه انتخابات گذاشته اند و همچنين گروههايي كه دوراول را با راي دادن به لاريجاني سپري نموده و در دور دوم به احمدي نژاد راي داده اند. لذا طيفي از گروههاي مختلف اصولگرا در اين ائتلاف بزرگ شركت داشته و خود را حامي جدي دولت و رياست جمهوري مي شمارند.

وي افزود: از اين رو لفظ حاميان احمدي نژاد نيز يكي ديگر از الفاظ غلط است و معتقدم الفاظ اشتباهي درجامعه در حال رايج شده است چرا كه اصولگرايان از ابتدا خود را حامي جدي رئيس جمهور مي دانند و نمي توان با اعلام تشكيلات تازه اي به نام "جريان حاميان احمدي نژاد" جريان اصولگرا را به پيوستن به آن فراخواند. بدين معني كه طرح جريان "حاميان احمدي نژاد" در عرض جريان اصولگرايي اشتباه بزرگي است.

زاكاني تاكيد كرد: جريان اصولگرايي را مبتني بر گفتمان عدالتخواهي و مبارزه با فساد وتبعيض و بستراي مي دانيم كه شوراي دوم ، مجلس هفتم و دولت نهم در درون اين جريان به ثمر نشست و اميدواريم اين جريان استمرار حيات داشته باشد و بتواند خدمات خود را به جامعه ارائه دهد.

عضو ائتلاف آبادگران مجلس تصريح كرد: طبق برنامه ريزي انجام شده با كليه گروههايي كه در جريان اصولگرايي قابل تعريف هستند براي ائتلاف رايزني شده است واميد حداكثري براي دستيابي به ائتلاف درميان اصولگرايان شكل گرفته است.

وي درخصوص احتمال زياد شدن تعداد شوراي معتمدين اصولگرا گفت: فعلا قرار نيست شخص ديگري به اين تعداد اضافه شود.