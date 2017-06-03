جوان گرایی در بدنه شهرداری اصفهان لحاظ شود

عبدالوهاب سهل آبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصفهان، شیراز و یزد به عنوان اضلاع مثلث طلایی گردشگری ایران میتوانند نقش مؤثری در توسعه صنعت گردشگری کشور داشته باشد.
وی با اشاره به ایجاد مثلث طلایی گردشگری ایران و راهاندازی دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت: رسالت شورای شهر دفاع همهجانبه از هویت شهر است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار توجه شورای شهر به جوانگرایی در بدنه شهرداری شد و گفت: اتاق بازرگانی در این دوره با ایجاد معاونت جوانان و بانوان و تاکید بر عضویت ۳۰ درصد جوانان در کمیسیونها توانست تجربه موفقی در این زمینه داشته باشد.
وی وجود همدلی بین اعضای شورای شهر و تعامل با سازمانهای دولتی و بخش خصوصی را عامل موفقیت شورای پنجم دانست و گفت: اتاق بازرگانی اصفهان آماده همکاری نزدیک با منتخبین شورای شهر است زیرا اعتقاد دارد که بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی اصفهان با همکاری یکدیگر میتوانند معضلات و چالشها را برطرف کنند.
سهل آبادی بیان داشت: شورای شهر و شهرداری مسئول نظافت و پاکیزگی شهر نیست بلکه توجه به فضای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطزیست شهر جزو وظایف مسئولان است.
وی خواستار توجه شورای پنجم شهر به کارآفرینی جوانان شد و گفت: توسعه پایدار حلقه گمشده شهر اصفهان است که نیاز به تاکید شورای شهر و شهرداری دارد.
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