پیام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مناسبت سالروز رحلت امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در پیام دکترسیدتقی نوربخش آمده است: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به ‌عنوان اعجاز قرن، آن‌چنان با نام و یاد امام راحل(ره) عجین شده که به فرموده مقام معظم رهبری، این انقلاب بی‌نام و نشان او در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.

امام خمینی (ره) شخصیتی است که با یک عمر مجاهدت خستگی ناپذیر، نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر مبنای اسلام ناب محمدی (ص) بنیان نهاد و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کرد.

بدون شک تجلیل و تکریم امام راحل عظیم الشأن و تعظیم شخصیت والای ایشان، ادای دین به همه کسانی است که طی سالیان طولانی در راه تحقق آرمان انقلاب اسلامی جانفشانی نموده‌اند.

امروز شاهد آن هستیم که بیش از پیش آوازه انقلاب شکوهمند اسلامی در جهان طنین انداز شده و آرمان‌های والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با عبور از مرزهای جغرافیایی به عمق دل‌های سایر آزادیخواهان جهان نفوذ کرده و به ثمر نشسته است.

اینجانب ضمن بزرگداشت و ادای احترام به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر قیام خونین ١٥ خرداد، امیدوارم بتوانیم پاسدار آرمانهای والای امام راحل و خون پاک شهدای والامقام باشیم و برای اعتلای این نظام مقدس و سرافرازی ایران اسلامی تلاش نماییم.