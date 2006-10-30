رزمايش آمريكا درخليج فارس ؛ نمايش واشنگتن و متحدان عرب براي سنگ اندازي در برابر برنامه هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر،مجله تايم در تحليلي با اشاره به رزمايش مشترك آمريكا و متحدان غربي و عربي اش در خليج فارس نوشت : قايقهاي گشتي ، كشتيهاي پارويي و افسران اجراي قانون و اطلاعاتي از 23 كشور جهان كه امروز درسواحل بحرين گردهم جمع شده اند، در كمين نشسته و يك كشتي حامل پرچم انگليس را رهگيري مي كنند،و اين زماني است كه اين كشتي سرتاسر خليج فارس را با محموله اي كه ادعا مي شود قطعاتي براي يك برنامه تسليحات هسته اي به همراه دارد ، طي مي كند .

كشتي مذكور فردا پيش از اينكه به مقصدي برسد كه يك مقام آمريكايي هويت آن را به عنوان كشورمرتبط به گسترش تسليحات هسته اي ذكر كرد،رهگيري خواهد شد .

رابرت جوزف معاون و زيرامور خارجه آمريكا درامور كنترل تسليحات و امنيت بين المللي گفت كه اين رزمايش مورد توجه دولت ايران قرار گرفته است .

به گزارش مهر،مجله تايم دراين تحليل مي نويسد:" اين هم تنها راهي است كه آمريكا و متحدانش خواهان آن هستند و اين درحاليست كه به نظر مي رسد تلاشهاي ديپلماتيك بين المللي براي توقف دستيابي ايران به توان ساخت تسليحات هسته اي(با وجود صلح آميز بودن ماهيت آن) ناكام مانده است."

دراين تحليل با اشاره به ابتكارعمل امنيتي جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي درهوا و دريا آمده است :طرح B ابتكارعمل گسترش PSI يك طرح ضد قاچاق است كه توسط آمريكا و ده تن از متحدانش در سال 2003 راه اندازي شد و هم اكنون تعداد كشورهايي كه در اين طرح شركت دارند به 80 كشور مي رسد.

مانور آزمايشي چند مليتي فردا با رمز" لبه حمله " اولين رزمايش مبارزه با گسترش از اين دست است كه درخليج فارس برگزارخواهد شد و براي اولين بار كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند بحرين ، كويت ، قطر و امارات دراين رزمايش شركت مي كنند .



در ادامه اين تحليل آمده است : "زمان اين رزمايش دريايي پيچيده كه از سواحل ايران تاحدي قابل مشاهده است؛ يك تصادف نيست،بلكه به طورمشخص پيامي براي تهران است مبني بر اينكه همسايگانش آماده اقدام تجاوزكارانه براي جلوگيري ازدستيابي ايران به قطعات و مواد لازم براي پيشرفت در زمينه روند غني سازي اورانيوم است."

دراين تحليل،اين مانور پيامي براي كره شمالي عنوان شده است.

شوراي امنيت 14اكتبر پس از اولين آزمايش هسته اي كره شمالي به اتفاق آراء قطعنامه اي را كه درآن تحريمهايي عليه پيونگ يانگ گنجانده شده است به تصويب رساند .

بر اساس اين تحليل،موفقيت اين تحليلها بستگي به هوشياري مقامهاي كشورهاي همسايه دارد.دو كشور كليدي در ميان همسايگان كره شمالي كشورهاي روسيه و كره جنوبي مي باشند كه از شركت كامل در PSI خودداري كرده اند و ناظراني براي رزمايش خليج فارس در بحرين اعزام مي كنند .

در اين رزمايش چين متحد اصلي اقتصادي كره شمالي شركت نخواهد كرد. چيني ها بارها اعلام كردند كه از اصول و اهداف PSI حمايت مي كنند،اما به طور رسمي از اين طرح حمايت نمي كنند.

آمريكا با جديت حمايت كشورهاي حوزه خليح فارس را كه به عنوان مراكز كشتيراني و بانكداري اصلي ايران خدمت مي كنند،جلب كرده است،رزمايش فردا ازسوي مقامهاي دولت بوش به عنوان علامتي تلقي مي شود تا رهبران سياسي در خليج فارس ديدگاه آمريكا را درباره تهديد ايران بپذيرند.

به گزارش مهر،در ادامه تحليل مجله تايم آمده است: "مقامهاي آمريكايي اعتراف مي كنند كه نمي توان به اين زودي به اين نتيجه برسند كه آيا كشورهاي حوزه خليج فارس براي مقابله با شركتهاي ايراني و حسابهاي بانكي كه براي تهيه مواد جهت برنامه هسته اي و دادن بودجه به حزب الله ، حماس و ديگر گروههاي مبارزه استفاده مي شود،اقدام خواهند كرد يا نه ؟."

به نوشته تايم، "آمريكا هم اكنون توجه ويژه اي به كشورهاي آسياي ميانه دارد . اين كشورها در سرراه پروازها بين ايران و كره شمالي قرار دارند واز آنها به عنوان محل سوخت گيري مجدد هواپيماها استفاده مي شود . اوايل ماه جاري رابرت جوزف معاون كاندوليزارايس وزير امور خارجه آمريكا به آسياي ميانه رفت و حمايت كشورهاي قزاقستان، تاجيكستان و تركمنستان را براي شركت در PSI كسب كرد."

ازبكستان هم اكنون با آمريكا درحال همكاري است و قزاقستان نيز قول بررسي پيوستن به اين ابتكار عمل را داده است .

به نوشته مجله تايم ، دولت بوش روي طرح PSI حساب سنگيني بازكرده است تا پيشرفت هسته اي ايران را به تعويق بيندازد .

به گزارش مهر، در اين تحليل بيان شده است :"واشنگتن مي داند حتي اگر شوراي امنيت برخي تحريمهاي ملايم و ميانه تصويب كند ، تهران مطمئنا اين تدابير را ناديده خواهد گرفت و حتي اگر تحريمهاي اقتصادي سفت و سختي تصويب شود، به اعتراف ديپلماتهاي غربي، سود نفتي ايران اين پيامدها را از بين خواهد برد."

تايم در پايان به نقل از يك ديپلمات ارشد اروپايي مي نويسد:" سياستمداران ايراني از مسئله هسته اي به عنوان يك آزمايش براي روحيه انقلابي مردم استفاده مي كنند و مقامهاي كليدي غرب به اين نتيجه رسيده اند كه تا زماني كه مصالحه به معني تسكين است تحريمها يك استراتزي نيست."