به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی در مراسم گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی (ره) که ظهر شنبه در مسجد جامع شهرستان شفت برگزار شد ضمن تسلیت این ایام، اظهار کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بود که از انقلاب او اسلام جان، مسلمانان احیاء و ملت ایران به جایگاه، شأن و منزلت واقعی خود دست یافت.

وی با بیان اینکه اقتدار، شوکت و عظمت جمهوری اسلامی ایران مرهون و مدیون امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است، افزود: لحظه به لحظه زندگی اولیاء خداوند زیبا و درس آموز است.

ضرورت بازخوانی اندیشه ها و تفکرات امام خمینی (ره)

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان به آیه ای از قرآن درمورد تحقق وعده خداوند به اولیاء الهی درباره پیروزی اشاره کرد و گفت: شخصیت امام خمینی (ره) مصداق بارز این آیه و پیروزی انقلاب اسلامی تحقق عینی وعده خداوند در زمینه پیروزی است.

وی با تأکید براینکه بسیاری پیروزی انقلاب و نهضت امام خمینی (ره) را دور از ذهن می دانستند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی و نهضت امام راحل به ثمر نشست و سبب ایجاد جنبش و بیداری در دنیای اسلام و جهان شد.

حجت الاسلام عادلی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به اندیشه و تفکرات امام خمینی (ره) نیازمند هستیم، تصریح کرد: انقلاب اسلامی براساس اندیشه های امام خمینی (ره) شکل گرفته و تاکنون نیز براساس همان اندیشه ها ادامه مسیر داده است.

وی فاصله گرفتن از این اندیشه ها را سبب ایجاد چالش برای انقلاب اسلامی عنوان کرد و یادآورشد: امروز پرداختن به اندیشه ها و تفکرات امام خمینی (ره) امری ضروری بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در ادامه به برخی از آسیب هایی که از دیدگاه امام خمینی (ره) انقلاب اسلامی را تهدید می کند اشاره کرد و افزود: به وجود آوردن یک انقلاب کار سخت و دشواری بوده ولی از آن سخت تر و دشوارتر حفظ انقلاب است.

صدور فرهنگی انقلابی و اسلامی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران

وی با اشاره به ایجاد تغییر در انسان در مسیر حرکت یک انقلاب و جدی تر شدن دشمنی دشمنان، گفت: در صورت مقایسه زمان حال با سال های ابتدایی انقلاب اسلامی و حتی دوران هشت سال دفاع مقدس خواهیم دید که در طول این سال های انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف اعم از نظامی، دفاعی، علمی و غیره شاهد تحولات بسیاری بوده است.

عادلی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی فرهنگ انقلابی و اسلامی در دنیا صادر شده است، اظهار کرد: امروز یکی از مهم ترین وظایف ما برای تدوام این انقلاب توجه به تذکرات امام خمینی (ره) درباره آسیب ها و خطرات است.

وی ایجاد اختلاف و از بین رفتن اتحاد و انسجام را یکی از تذکرات و آسیب هایی دانست که بنیانگذار انقلاب اسلامی به آن تأکید داشتند، خاطرنشان کرد: امام می فرمودند دشمن اگر بخواهد به انقلاب ضربه وارد کند از طریق ایجاد اختلاف و با برهم زدن اتحاد این کار را انجام می دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه به فرموده امام خمینی (ره) آسیب های درونی مهمترین آسیب است، تصریح کرد: ایشان خاستگاه تفرقه را در میان مردم ندانسته بلکه بیشتر نگرانی ایشان از ایجاد تفرقه و اختلاف در میان خواص و نخبگان انقلاب و نظام بود.

وی ارائه چهره طاغوتی از حکومت اسلامی، وارونه جلوه دادن اسلام را از دیگر آسیب ها و تهدیدات در قبال انقلاب اسلامی برشمرد و ادامه داد: شعار انقلاب ایرانی به جای انقلاب اسلامی در فتنه سال ۸۸ یا اسلام معاویه در دوران امام حسن(ع)، اسلام اموی دوران امام حسین(ع)، اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی در این دوران را تنها نمونه هایی از طاغوتی جلوه دادن حکومت اسلامی و وارنه بیان کردن اسلام بوده که امام خمینی (ره) به آن تأکید داشتند.

ایجاد وهابیت و داعش توطئه دشمن در راستای وارونه جلوه دادن اسلام

به گفته این مسئول ممکن بوده نظامی محتوای اسلامی داشته ولی در عمل چهره ای دور از واقعیت از اسلام به نمایش بگذارد کاری که از حدود ۳۰۰ سال پیش دشمنان اسلام در قلب جامعه اسلامی و در میان مسلمانان با تشکیل وهابیت ایجاد کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که در سایه وهابیت تفکراتی همانند تکفیری و گروه های داعش بروز کرده که به نام اسلام جنایات فراوانی انجام می دهند و تنها هدف آنها ترساندن جهان از اسلام است.

حجت الاسلام عادلی با اشاره به اینکه امروز در جامعه اسلامی ایران با صحنه هایی روبه رو می شویم که با اسلام حقیقی و حکومت اسلامی منافات دارد، اظهار کرد: بروز ناهنجاری های اجتماعی، بدحجابی یا بی حجابی از جمله آسیب و خطراتی است که انقلاب اسلامی را تهدید می کند.

وی همچنین ایجاد بحث آزادی که یکی از ستون های اصلی نظام در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» است را یکی از تذکرات دیگر امام راحل در زمینه آسیب و تهدیدات برای انقلاب عنوان کرد و افزود: برخی می خواهند از بحث آزادی به نفع خود سوء استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه امام خمینی (ره) با وجود اهمیتی که برای آزادی قائل بودند ولی آن را در چارچوب قانون قبول داشتند، یادآورشد: آزادی با دزدیدن بیت المال، اشرافی گری، سرگرم شدن به مسائل غیراساسی، ترجیح دادن منافع شخصی به منافع ملی، بی بندباری و... منافات داشته و تنها سبب تضعیف نظام می شود.

وی با اشاره به اینکه آزادی که بعضا توسط برخی در سطح جامعه بیان می شود آزادی در چارچوب قانون و مطابق با انقلاب اسلامی نبوده بلکه هرج و مرج است، گفت: امام خمینی (ره) معتقد بودند شکر نعمت آزادی حفظ حدود آن است.

عادلی با تأکید براینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمندی به اندیشه های ناب امام خمینی (ره) احساس می شود، تصریح کرد: شخصیت، نوع تفکر و اندیشه ایشان بقدری بزرگ بوده که نباید برای بیان آن تنها به ۱۴ خرداد اکتفا کرد بلکه باید در طول سال از این اندیشه بهره برد.