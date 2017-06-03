کمیته های ۱۰گانه امر به معروف و نهی از منکر راه اندای می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی ظهر شنبه در نشست مجمع دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان با اشاره به اهمیت و فضیلت ماه رمضان، بیان داشت: ماه مبارک رمضان با رحمت الهی آغاز و درپایان با غفران الهی و رهایی از آتش جهنم همراه است و روزه سپر آتش جهنم است.

وی افزود: تغییر رفتار انسان بعد از ماه مبارک رمضان نشانه قبولی طاعات و عبادات انسان در ماه بندگی خداوند است همانطور که نماز بازدارنده انسان در مقابل گناهان است.

رئوفی بیان داشت: در زمینه فرهنگ امر به معروف و نهی مسئولان باید الگو باشند و به ارزیابی خود در این زمینه بپردازند زیرا اعمال و رفتار ما مسئولان در جامعه اثر گذار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت پیاده سازی فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه خاطرنشان کرد: در صورت پیاده سازی صحیح فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شاهد کاهش بسیاری از مسائل و مشکلات به ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی خواهیم بود.

معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان از راه اندازی کمیته های دهگانه امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههایی اجرایی استان با محوریت ۱۰ دستگاه مادر و تخصصی در استان خبر داد و در این رابطه افزود : کمیته مراکز آموزشی استان با محوریت دانشگاه هرمزگان ، کمیته فرهنگی و رسانه ای دستگاه هایی اجرایی استان با محوریت فرهنگ و ارشاد ، کمیته دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی با محوریت راهداری و حمل نقل جاده ای ، کمیته سلامت بهداشت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و درمانی استان ، کمیته دستگاههایی تابعه وزارت نیرو با محوریت شرکت آب و فاضلاب روستایی ، کمیته دستگاهای تابعه وزارت نفت با محوریت شرکت پالای نفت بندرعباس ، کمیته صنعت و معدن با محوریت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، کمیته بانک ها و موسسات مالی و بیمه ها با محوریت بانک ملی ، کمیته دستگاههای تابعه جهاد کشاورزی با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و کمیته قضائی و حقوقی با محوریت دادگستری در هرمزگان آغاز به کار خواهند کرد که با آغاز به کار این کمیته های دهگانه و انتصاب دبیران کمیته ها شاهد پیاده سازی پررنگ تر فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی استان هرمزگان خواهیم بود.

رئوفی در ادامه به ظرفیت مهم فضای مجازی برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اشاره و در این رابطه افزود: جامعه هر روز در حال تحول و دگرگونی است و یکی از فرصت های خوبی که در این عصر فراروی فعالان عرصه فرهنگ دینی قرار دارد فضای مهم مجازی است که باید از این فرصت به بهترین نحو ممکن برای ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه بهره گرفت.

معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان در همین رابطه بیان داشت: سخنان اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت فضای مجازی مهر تاییدی بر مهم بودن عرضه فضای مجازی در عصر کنونی برای ترویج فرهنگ دینی به ویژه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت فضای مجازی افزودند اگر فضای مجازی یک تهدید باشد دو فرصت به همراه دارد و تهدید این است که این فضا در ذهن نسل جوان ایجاد شبهه در مسائل دینی و اعتقادی می کند و همین فضا دو فرصت ایجاد می کند اول اینکه در این فضا شبهه ها شناخته می شوند و می توان با استفاده از همین ظرفیت شبهات را پاسخ داد تا نسل جوان جامعه سردگم نگردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: از فرصت فضای مجازی نباید در زمینه ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر غفلت کرد زیرا بخش عظیمی از نسل جوان کشور زمان زیادی از اوقات فراغت خود را در فضای مجازی سیر می کنند و تعداد کاربران شبکه های اجتماعی نیز روز به روز در حال گسترش است و فضای مجازی را باید از یک تهدید به یک فرصت برای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی تبدیل کرد.

معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم درستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان در پایان گفت: عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در زمینه اهمیت دادن و توجه به مقوله امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی و در جشنواره شهید رجایی لحاظ خواهد شد.