به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی اظهار داشت: با اجرای سیستم جامع اطلاعات مکانی(GIS) منطقه ویژه پارس، همه اطلاعات مربوط به عارضههای سطحی و زیر زمینی جغرافیایی از این پس به صورت یکپارچه در دست مدیران ارشد و مجریان پروژههای عمرانی قرار خواهد گرفت.
یوسفی ادامه داد: در حال حاضر مراحل نصب و بهره برداری آزمایشی نرم افزار مربوطه بر روی سرور سازمان انجام و سطوح دسترسی و کاربردی آن در سطح سازمان تعریف شده و در حال برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی لازم کاربران مربوطه در سطح مختلف سازمان و همچنین کاربران احتمالی شرکت های مستقر در منطقه می باشیم که در آیندهای نزدیک (حداکثر تا یک ماه آتی) بهرهبرداری کامل از آن بهصورت مستمر و یکپارچه اجرایی خواهد شد.
وی گفت: با استفاده از سیستم جامع اطلاعات مکانی(GIS) امکان گزارشگیری برای مدیریت امور حقوقی اراضی و تملکات، انجام فعالیت های عمرانی و مهندسی، ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گزاران، ارائه اطلاعات مورد نیاز خدمات شهری منطقه فرآهم خواهد شد.
یوسفی افزود: با اجرای این سیستم علاوه بر جلوگیری از پراکندگی اطلاعات حیاتی منطقه در سطح شرکت های مختلف، امکان اشتراکگذاری اطلاعات ما بین شرکت های منطقه فراهم شده و در نتیجه نقش مهمی در کاهش خطای انسانی و جلوگیری از موازی کاری در اجرای پروژه های شرکت های مستقر در منطقه را فراهم خواهد کرد.
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