پیام مهم حماسه ۱۵ خرداد رابطه ناگسستنی بین امام و امت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر شنبه در جمع روحانیون ضمن گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد گفت: این حماسه یادآور رشادت‌های بزرگ امت اسلامی به رهبر حضرت امام (ره) در مقابل حکومت ستمشاهی و مستکبران عالم است.

وی تصریح کرد: قیام ۱۵ خرداد یکی از رویدادهای به یاد ماندنی نظام اسلامی است که باید همه ساله این پیام را به نسل جدید و جوان انتقال دهیم که مردم چگونه و با چه سختی و مشقتی توانستند پای اجانب را از این نظام دور کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: باید قدر این قیام‌ها و این مبارزات و خون‌های پاک را بدانیم و آنها را با تبعیت از راه امام و شهدا آبیاری کنیم زیرا عزت ما در دنیا و سربلندی در آخرت در گرو پیمودن خط امام و قدردانی از اندیشه‌های آن رهبر الهی است.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: ۱۵ خرداد یادآور حفاظت از آرمان های کسانی است که جان خود را برای نظام اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم اسلام کردند.

وی تأکید کرد: در حقیقت فونداسیون انقلاب اسلامی در پانزده خرداد بنا نهاده شد و شاید اگر این حرکت عظیم نبود، انقلاب ما در بهمن ۵۷ به پیروزی نمی رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این حماسه یک پیام مهم داشت که رابطه ناگسستنی بین امت و امام وجود دارد هر چقدر حکومت ستمشاهی رعب و وحشت قتل و خونریزی ایحاد می کرد رابطه بین امام و امت بیشتر می شد و از همون سال ۴۲ ریشه های حکومت ستمشاهی متزلزل و در مقابل نظام شکوهمند انقلاب شکل گرفت.