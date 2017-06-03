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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

فرمانده انتظامی استان قزوین:

باند کلاهبرداری عتیقه جات تقلبی در بوئین زهرا منهدم شد

باند کلاهبرداری عتیقه جات تقلبی در بوئین زهرا منهدم شد

قزوین- فرمانده انتظامی استان از دستگیری و انهدام باند کلاهبرداری با عتیقه جات تقلبی در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان سردار مهدی محمودی در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا با کسب خبر از منابع مردمی و شکایت فردی مبنی بر اینکه افرادی ناشناس با عتیقه جات قلابی شهروندان را اغفال و کلاهبرداری می کنند، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار محمودی بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بدست آوردن سرنخ هایی از کلاهبرداران بر اساس اظهارات شاکی موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم در استان لرستان شدند.

وی افزود:متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا ابتدا منکر هر گونه بزه ارتکابی بودند ولی با اقدامات فنی و مواجهه با دلایل و مدارک به اتهام خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اقرار متهمان در بازجویی های صورت گرفته تصریح کرد: متهمان در مواجه با طعمه های خود با این ترفند که حین حفاری چاه در یکی از استان های جنوبی، عتیقه جات را کشف و شماره آنها رابصورت تصادفی بدست آورده اندوقصد فروش آنرا دارند با افراد قرار معامله گذاشته و از آنها کلاهبرداری می کردند.

سردار محمودی یادآورشد: متهمان در یک معامله ۷۰۰ میلیون ریال از شاکی در شهرستان بوئین زهرا کلاهبرداری کرده بودند ودرحال حاضر این متهمان باتشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شده اند.

کد مطلب 3995438

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