باند کلاهبرداری عتیقه جات تقلبی در بوئین زهرا منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان سردار مهدی محمودی در این باره اظهارداشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا با کسب خبر از منابع مردمی و شکایت فردی مبنی بر اینکه افرادی ناشناس با عتیقه جات قلابی شهروندان را اغفال و کلاهبرداری می کنند، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار محمودی بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بدست آوردن سرنخ هایی از کلاهبرداران بر اساس اظهارات شاکی موفق به شناسایی و دستگیری سه متهم در استان لرستان شدند.

وی افزود:متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا ابتدا منکر هر گونه بزه ارتکابی بودند ولی با اقدامات فنی و مواجهه با دلایل و مدارک به اتهام خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اقرار متهمان در بازجویی های صورت گرفته تصریح کرد: متهمان در مواجه با طعمه های خود با این ترفند که حین حفاری چاه در یکی از استان های جنوبی، عتیقه جات را کشف و شماره آنها رابصورت تصادفی بدست آورده اندوقصد فروش آنرا دارند با افراد قرار معامله گذاشته و از آنها کلاهبرداری می کردند.

سردار محمودی یادآورشد: متهمان در یک معامله ۷۰۰ میلیون ریال از شاکی در شهرستان بوئین زهرا کلاهبرداری کرده بودند ودرحال حاضر این متهمان باتشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شده اند.