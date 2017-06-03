بهره مندی بیش از ۱۶۰۰ عضو هیأت علمی از خدمات شبکه آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ دکتر رضا اسدیفرد به روند روبه رشد و فزاینده ارائه تسهیلات اعتباری از آغاز حرکت این شبکه آزمایشگاهی تاکنون اشاره کرد و گفت: با آغاز فرآیند ارائه خدمات اعتباری اعضای هیأت علمی دانشگاهها در خردادماه ۹۵، ۴۶ عضو هیأت علمی ثبتنام شده میزان ۲۱۳ میلیون ریال اعتبار پیشبینی شد؛ در حالیکه تا اسفندماه ۹۵ با ثبت نام بیش از ۱۴۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر اعتباری به میزان ۷۹۷۹ میلیون ریال اختصاص یافت.
به گفته وی، این میزان در اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار ۱۰۰۱۶ میلیون ریال به ۱۶۴۸ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها در نظر گرفته شده است که این روند با شیب قابل توجهی ادامه خواهد یافت.
اسدی فرد افزود: تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، بیش از ۲۲۷۳ درخواست برای طرح تخفیف اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور، اعتبار ۴۰ میلیون ریالی تا کنون برای ۱۶۴۸ نفر مجموعاً به ارزش ۶۵۹۲۰ میلیون ریال اعتبار فعال شده است.
وی با اشاره به استقبال گسترده اعضای هیأت علمی دانشگاهها از این خدمت بیان کرد: در طی این مدت، اعضای هیأت علمی در مجموع اعتباری به ارزش ۱۰۰۰۶ میلیون ریال را برای استفاده از خدمات آزمایشگاهها به منظور پیشبرد فعالیتهای پژوهشی خود استفاده کردهاند.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با اشاره به بهرهمندی اعضای هیات علمی تمام استانهای کشور از این خدمت، اظهار کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاههای ۱۷ استان کشور به میزان بیش از ۱۰۰ میلیون ریال از این اعتبار استفاده کردهاند و حدود ۹۶ درصد از اعتبار یادشده، توسط همین استانها استفاده شده است.
وی افزود: استانهای تهران با ۳۸۵۰، خراسان رضوی ۱۵۱۵، کرمان ۶۱۹ میلیون ریال به ترتیب با بیشترین میزان بهرهمندی از خدمات اعتباری، ۳ استان نخست بهشمار میروند و سمنان ۴۹۸، اصفهان ۴۴۲، آذربایجان شرقی ۴۲۳، یزد ۳۲۱، خوزستان ۳۱۸، سیستان و بلوچستان ۲۴۶ و همدان ۲۳۲ میلیون ریال به ترتیب در جایگاههای بعدی ۱۰ استان نخست قرار دارند.
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