در هیچ عملیاتی از دفاع مقدس با استخاره تصمیم گیری نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، به تازگی برخی روایت های خلاف واقع از تاریخ دفاع مقدس در فضای مجازی منتشر شده که بر استخاره فرماندگاهان جنگ و التزام آنان به نتیجه استخاره در عملیات فتح المبین تأکید دارد، حال آن که از نظر فرماندهان جنگ به ویژه فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس که همگی مقلدان امام (ره) بودند، هر چند استخاره در حالت تحیر و ابهام، به قصد رجا مانعی نداشت، اما نمی توانست مبنای تصمیم گیری در عملیات ها باشد. لذا برای جلوگیری از تحریف تاریخ و آثار نامطلوب آن در جامعه لازم است مطلب انتشار یافته در این خصوص، براساس واقعیت های زیر اصلاح شود:



۱- حضرت امام در جلسه با محسن رضایی قبل از عملیات فتح المبین گفتند که اول مشورت هایتان را بکنید و بعد اگر در موردی ابهام داشتید، به قرآن استخاره کنید.



۲- در عملیات فتح المبین، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از بازگشت از ملاقات با امام با فرماندهان ارتش وسپاه مشورت کرد و با فرمانده وقت ارتش، برادر علی صیادشیرازی مشترکا تصمیم به انجام عملیات گرفتند. لحظاتی پس از آن که دستور عملیات صادر و رمز آن اعلان شد، فرمانده سپاه پاسداران دوران دفاع مقدس به قرآن مراجعه کرد که آیاتی از سوره فتح آمد.



۳-در هیچ عملیاتی در دفاع مقدس با استخاره تصمیم گیری نشده است؛ ولی همیشه از قرآن کمک گرفته شده است.



۴-فرماندهان سپاه، در هرعملیاتی برای رسیدن به تصمیم و انجام عملیات دهها جلسه می گذاشتند؛ به طوری که گاه برادران ارتش به تعدد این جلسات اعتراض می کردند.