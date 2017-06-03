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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

مسئول هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در مسجد جامع کرمانشاه

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در مسجد جامع کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در کرمانشاه خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در کرمانشاه خبر داد و گفت: این مراسم عصر روز یکشنبه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در محل مسجد جامع کرمانشاه برگزار می‌شود.

مسئول هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، از حضور اقشار مختلف در این مراسم خبر داد و افزود: در این مراسم قاریان ممتاز کشوری حضور داشته و علاوه بر تلاوت آیات قرآن کریم برنامه‌های مداحی و مرثیه سرایی برگزار می‌شود.

وی سخنران این مراسم را حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام کرد.

سروری از برپایی نماز مغرب و عشا روز یکشنبه به امامت آیت‌الله علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خبر دا و خاطرنشان کرد: به حاضران در این مراسم نیز افطاری مختصری داده می‌شود و مهمان سفره امام (ره) هستند.

مسئول هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسماتی مشابه این مراسم در شهرستان‌های استان خبر داد.

وی از تدارک برنامه‌هایی نیز به مناسبت ۱۵ خرداد که مصادف با قیام خونین ۱۵ خرداد و سالروز وفات حضرت خدیجه(س) است اشاره کرد و گفت: مراسمی به این مناسبت در روز دوشنبه ۱۵ خردادپس از نماز ظهر و عصر در مسجد حاج شهباز خان کرمانشاه برگزار می شود و حجت الاسلام آقاتهرانی سخنران این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 3995452

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