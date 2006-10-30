اكبر بهداروند : وزارت ارشاد وضعيت فعلي شاعران را در سنجش آثار مورد توجه قرار بدهد

اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه تا امروز، روابط ناسالم و باند بازي هاي رايج كه امري قبيح و نكوهيده است ، اجازه رشد به شعر را نداده است ، هرچند مدعيان بيلان كاري هم دارند و من اميدوارم وزارت ارشاد فريب اين افراد را نخورد .



اكبر بهداروند تصريح كرد : شعر انقلاب با پيروزي انقلاب اسلامي پا به دنياي ادب گذاشت و از نوزادي تا به حال ، فراز و نشيب هايي داشته و ميراث داران زبان فارسي ( شاعران ) پا به پاي انقلاب اسلامي حركتي تكاملي داشتند كه خوشبختانه شاعران مخلص و رفيق انقلاب ، مسير و نگاهشان را نسبت به انقلاب عرض نكرده اند ، الا كساني كه پس از فربه شدن از مزاياي اوليه بي رحمانه سرودند : هر چه گفتيم جز حكايت دوست ، درهمه عمر از آن پشيمانيم " .



وي اظهار داشت : بوده و هستند شاعران خوب شهرستاني كه ازپيش از انقلاب ، جهت روشنفكري اذهان عمومي شعر مي گفتند و در دورترين شهرهاي غريب ايران اسلامي بودند ؛ محمد جواد محبت ( كرمانشاه ) عباس باقري ( زابل ) كيومرث عباسي قصري ( قصر شيرين ) محمود سجادي ( انديمشك ) حميد سبزواري ( سبزوار ) مشفق كاشاني ( تهران ) علي رضا طبايي ( شيراز ) و شاعران پيشكسوت امروزي كه در خط انقلاب و انديشه هاي آن نفس مي كشند ، اما متاسفانه عده اي پس از سالهاي 1360 كه تازه گام به صحنه ادبيات انقلاب گذاشته اند همه برنامه ها و جشنواره ها و مسابقات ادبي را در چنبره خود قرار داده و مجالي به شهرستاني هاي مخلص و غيرتمند و مقيد به نظام مقدس اسلامي ندادند كه اين از انصاف به دور است و جشنواره بين المللي شعر فجر بايد از گزيند اين آسيب به دور باشد .

اين شاعر ادامه داد : متاسفانه در تهران افرادي قليل كه درتمام مراكزفرهنگي و حوزه هاي ادبي و هنري ريشه دوانيده اند ، با موقعيت طلبي و ناديده گرفتن حقوق شاعران خوش نام و انديشمند ، فقط به دوستان قراردادي و همپالكي هاي خودشان توجه دارند و لاغير .



اكبر بهداروند خاطرنشان كرد : " شعر انقلاب " مديون تمام شاعران است ، چنانچه به روند تكاملي اين حركت ، نگاهي ژرف انديشانه داشته باشيم ، درمي يابيم شاعراني كه پا به پاي انقلاب حركت داشته و دارند چه كساني هستند . اميدوارم كه با دقت نظر و سعه صدر و تحت توجهات انديشه هاي امام راحل (ره) ، با برپايي جشنواره اي درسطح ملي براي شعر امروز ، گامي در جهت بهبودي و ماندگاري اين حوزه ادبي برداريم كه تحقق اين مهم ، نيازمند شورايي تخصصي ، بي غرض و به دور از ساز و كار گروهي و باندي است .



وي اضافه كرد : شاعران متعددي از افراد مختلف شهرستاني گرفته تا پايتخت نشين وجود دارند كه مي توان به سراغ آنها رفت ، نه فقط افرادي مشخص و هميشگي كه در راس تمام كارها قرار دارند .