۲۷۰ مبلغه در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند

حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، برکت و مغفرت الهی با توجه به پیدایش فضای تبلیغی و آمادگی دل ها مومنان برای دریافت معارف قرآن و اهل بیت (ع) فرصت بسیار خوب و مناسبی است تا کسانی که با معارف کتاب وحی و کلام عترت آشنایی دارند با بیان خود تشنگان را سیراب کنند.

وی بیان کرد: در همین راستا اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ۹۸۲ مبلغ و مبلغه را برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) سامان دهی و به مناطق مختلف استان اعزام کرده است.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی؛ تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نمازجماعت، بیان احکام، تفسیر قرآن و نهج البلاغه، راهکارهای مبارزه با آسیب های اجتماعی را از جمله برنامه های تبلیغی این مبلغان عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: در کنار این کنار از ظرفیت تعداد ۱۰۰ نفر از خواهران مبلغ برای تبلیغ در مراکز آسیب پذیر به ویژه در حاشیه شهرها و شهرک های اطراف شهرهای بزرگ استان استفاده خواهد شد.