۴۰درصد محصول پسته فردوس از بین رفت/پیش بینی کاهش ۵۰درصدی برداشت

علیرضا مهمیز در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی سال جاری چهار هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان فردوس زیر کشت محصول پسته است.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس افزود: از این میزان، دو هزار و ۷۰۰ هکتار پسته بارور و هزار و ۴۵۰ هکتار پسته نابارور هستند.

وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۱۵۰ هکتار از این شهرستان زیر کشت زعفران و دو هزار و ۳۰۰ هکتار زیر کشت انار قرار دارد.

مهمیز بیان کرد: متاسفانه امسال به دلیل سرما، تگرگ و تغییرات شرایط جوی، ۴۰ درصد از محصول پسته در شهرستان فردوس از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس ادامه داد: برداشت پسته طی سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است.

پیش بینی برداشت ۳۵۰ تن گندم در فردوس

مهمیز سطح زیر کشت گندم را ۴۰۰ هکتار دانست و گفت: طی سال جاری ۳۵۰ تن گندم مازاد بر مصرف از این اراضی برداشت شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی از پیش بینی برداشت ۱۵۰ تن جو مازاد بر مصرف در فردوس خبر داد و افزود: هر کیلو جو به قیمت هزار و ۳۰ تومن توسط تعاونی های شهرستان از کشاورزان خریداری می شود.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس با اشاره به کشت محصولات جالیزی در این شهرستان بیان کرد: آفت کرم طوقه بر یا شپ پره زمستانی گیاه به این محصولات آسیب می زند.

وی یکی از راه های مقابله با این آفت را تنوع زراعی دانست و گفت: به کشاورزان توصیه می شود برای مقابله با این آفت از طعمه مسموم استفاده کنند.