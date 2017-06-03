  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

معاون اسقف اعظم ارامنه جهان:

عقاید انسانی امام خمینی (ره) تا ابد جاودانه است

عقاید انسانی امام خمینی (ره) تا ابد جاودانه است

اسقف ناتان هوانیسیان، در همایش «بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره)» گفت: امام خمینی (ره) همیشه زنده است، زیرا عقاید انسانی او تا ابد جاودانه است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن بیست‌وهشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، همایش «بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره)» با حضور و سخنرانی اسقف ناتان هوانیسیان، معاون اسقف اعظم ارامنه جهان، مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی در محل دانشگاه دولتی ایروان، برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان صورت گرفت، وسکانیان، رییس کرسی ایرانشناسی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، اندیشه‌های آن بزرگمرد را مبنای ایجاد ایرانی نوین ارزیابی کرد و ثبات و قدرت ایران امروز را مرهون اندیشه‌های بلند آن حضرت، دانست.

اسقف ناتان هوانیسیان، معاون اسقف اعظم ارامنه جهان در سخنان آغازین خود، امام خمینی (ره) را دارای یک شخصیت فرادینی و فراملی ارزیابی کرد و گفت: امام خمینی (ره) نه تنها رهبر انقلاب اسلامی ایران بود، بلکه شخصیتی بود که عقاید انسانی را در جهان گسترش داد.

وی اظهار کرد: به لطف این زندگی انسانی است که بشر به آرامش و سعادت می‌رسد و همین اندیشه است که امام خمینی (ره) را جاودان کرده است.

اسقف ناتان هوانیسیان یادآور شد: امروز سالروز ارتحال امام خمینی (ره) را گرامی می‌داریم ولی او همیشه زنده است، زیرا عقاید انسانی او تا ابد جاودانه است.

دعوت به معنویت و ایجاد نظام مردم‌سالاری دینی؛ دو رکن اندیشه‌های امام (ره)

مجید مشکی، رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی، با مطرح کردن این پرسش که راز اقتدار، امنیت و آرامش ایران پس از انقلاب اسلامی چیست؟ به نقش امام خمینی (ره) و اندیشه او در ترسیم نقشه راه ایران نوین اشاره کرد و دو مؤلفه «دعوت به معنویت» و «ایجاد نظام مردم سالاری دینی» را دو رکن اساسی اندیشه‌های رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی همچنین، راز و رمز پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب را دو اندیشه بنیادین «دعوت به معنویت» و «ایجاد نظام مردم‌سالاری دینی»، مطرح کرد.

مشکی با اشاره به همه تحریم‌ها و دشمنی‌های قدرت‌های جهانی با انقلاب اسلامی ایران، علت مقاومت و در عین حال پیشرفت ایران را همین نکته دانست که بر مبنای اندیشه‌های امام خمینی (ره) ایرانیان، سرنوشت کشورشان را به دست گرفتند و برای حفظ و ارتقاء آن در همه امور، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار برده و می‌برند.

در ادامه این مراسم، مباحثی خصوص زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در اندیشه امام خمینی (ره)، تأثیر آراء و اندیشه‌های امام خمینی بر جریانات اسلامی ترکیه، تأثیر آراء و اندیشه های امام خمینی (ره) بر جریانات اسلامی آذربایجان، شعر عرفانی امام خمینی (ره)، تأثیر امام خمینی (ره) بر نظام آموزش اسلامی و حوزه‌های علمیه، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و ... مطرح شد.

کد مطلب 3995474
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها