عقاید انسانی امام خمینی (ره) تا ابد جاودانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن بیست‌وهشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، همایش «بررسی آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره)» با حضور و سخنرانی اسقف ناتان هوانیسیان، معاون اسقف اعظم ارامنه جهان، مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی در محل دانشگاه دولتی ایروان، برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان صورت گرفت، وسکانیان، رییس کرسی ایرانشناسی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، اندیشه‌های آن بزرگمرد را مبنای ایجاد ایرانی نوین ارزیابی کرد و ثبات و قدرت ایران امروز را مرهون اندیشه‌های بلند آن حضرت، دانست.

اسقف ناتان هوانیسیان، معاون اسقف اعظم ارامنه جهان در سخنان آغازین خود، امام خمینی (ره) را دارای یک شخصیت فرادینی و فراملی ارزیابی کرد و گفت: امام خمینی (ره) نه تنها رهبر انقلاب اسلامی ایران بود، بلکه شخصیتی بود که عقاید انسانی را در جهان گسترش داد.

وی اظهار کرد: به لطف این زندگی انسانی است که بشر به آرامش و سعادت می‌رسد و همین اندیشه است که امام خمینی (ره) را جاودان کرده است.

اسقف ناتان هوانیسیان یادآور شد: امروز سالروز ارتحال امام خمینی (ره) را گرامی می‌داریم ولی او همیشه زنده است، زیرا عقاید انسانی او تا ابد جاودانه است.

دعوت به معنویت و ایجاد نظام مردم‌سالاری دینی؛ دو رکن اندیشه‌های امام (ره)

مجید مشکی، رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی، با مطرح کردن این پرسش که راز اقتدار، امنیت و آرامش ایران پس از انقلاب اسلامی چیست؟ به نقش امام خمینی (ره) و اندیشه او در ترسیم نقشه راه ایران نوین اشاره کرد و دو مؤلفه «دعوت به معنویت» و «ایجاد نظام مردم سالاری دینی» را دو رکن اساسی اندیشه‌های رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی همچنین، راز و رمز پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب را دو اندیشه بنیادین «دعوت به معنویت» و «ایجاد نظام مردم‌سالاری دینی»، مطرح کرد.

مشکی با اشاره به همه تحریم‌ها و دشمنی‌های قدرت‌های جهانی با انقلاب اسلامی ایران، علت مقاومت و در عین حال پیشرفت ایران را همین نکته دانست که بر مبنای اندیشه‌های امام خمینی (ره) ایرانیان، سرنوشت کشورشان را به دست گرفتند و برای حفظ و ارتقاء آن در همه امور، نهایت تلاش و کوشش خود را به کار برده و می‌برند.

در ادامه این مراسم، مباحثی خصوص زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در اندیشه امام خمینی (ره)، تأثیر آراء و اندیشه‌های امام خمینی بر جریانات اسلامی ترکیه، تأثیر آراء و اندیشه های امام خمینی (ره) بر جریانات اسلامی آذربایجان، شعر عرفانی امام خمینی (ره)، تأثیر امام خمینی (ره) بر نظام آموزش اسلامی و حوزه‌های علمیه، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و ... مطرح شد.