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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

عصر امروز در اسلام آباد؛

همایش«واکاوی اندیشه‌های سیاسی امام (ره)» برگزار می شود

همایش«واکاوی اندیشه‌های سیاسی امام (ره)» برگزار می شود

همایش «واکاوی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) در مقابله با پدیده خشونت و افراطی‌گری»، عصر امروز به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت بیست‌وهشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)، همایش تخصصی با عنوان «واکاوی اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) در مقابله با پدیده خشونت و افراطی‌گری» عصر امروز (۱۳ خردادماه) به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تالار اجتماعات هتل اسلام‌آباد برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری با موضوع «دریچه‌ای به زندگی امام خمینی (ره)» در محل هتل اسلام‌آباد و همچنین، حضور و سخنرانی رایزن فرهنگی کشورمان در همایش بزرگداشت امام خمینی (ره) با موضوع «بازاندیشی افکار امام (ره) در مقابله با پدیده افراط‌گرایی دینی» در شهر ملتان، از دیگر اقدامات رایزنی فرهنگی کشورمان در ایام سالگرد ارتحال امام (ره)، است.

کلیپ فیلم زندگانی حضرت امام خمینی (ره) از آغاز نهضت تا رحلت جانگداز معظم‌له به زبان اردو تهیه و آماده‌سازی و به تمامی نمایندگی‌های فرهنگی کشورمان در پاکستان ارسال شده است تا در مراسم بزرگداشت رحلت امام (ره) پخش کنند.

همچنین  مقالات متعددی با موضوع معرفی افکار و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) به زبان‌های انگلیسی و اردو در شبکه‌های فضای مجازی، بارگذاری می شود.

کد مطلب 3995483
سارا فرجی

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