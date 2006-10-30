عضو كميسيون فرهنگي مجلس : ناشران مشكلات واقعي نشر كتاب را بگويند

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به جلسه مشترك دست اندركاران دولتي حوزه كتاب ، اتحاديه ناشران و اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه از يك ماه قبل تدارك برگزاري آن در مجلس داده شده است گفت : ناشران انتقادات و مسائلي را مربوط به حوزه نشر مطرح مي كنند و همچنين اعلام شده بود كه مي خواهند اين مسائل را به اطلاع مجلس هم برسانند ، با توجه به اين موضوع دوستان ما در كميسيون فرهنگي پيشنهاد كردند كه اين جلسه برگزار شود و به همين دليل با اتحاديه مذكور تماس گرفته شد و از آنها براي طرح مسائلشان دعوت كرديم كه به مجلس بيايند .

وي افزود : انتظار ما اين است كه ناشران و فعالان صنف نشر فارغ از مسائل ديگر در اين جلسات راهي براي حل اين مشكلات پيشنهاد دهند و با همفكري با همه دست اندركاران اين بخش مشكلات را مرتفع كنيم .

نمانيده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد : پيش از اين هم در سال گذشته جلسه را به همين شكل داشتيم و آن جلسه هم نتايج خوبي به همراه داشت و اميدواريم كه تكرار اين جلسات باعث ايجاد تحول در حوزه نشر شود ، به جز اين البته اعضاي كميسيون فرهنگي هم سوالاتي دارند كه با حاضران در اين جلسه طرح خواهند كرد .

وي با اشاره به گزارش تحقيق و تحفص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مدتي قبل در صحن مجلس قرائت شد افزود : ما در جلسه اخير قصد نداريم تا به طور خاص در اين مورد صحبت كنيم ولي ممكن است يكي از مورادي باشد كه طرح مي شود و حاضران علاقه مند باشند كه در مورد اين گزارش هم سخناني بگويند كه ما هم مي شنويم .

جواد آرين منش تاكيد كرد : گزارش تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با دقت نظر زيادي تنظيم شده و مستندات زيادي را هم به همراه دارد كه متن آن را قابل دفع مي كند ولي به هر حال در اين جلسه تاكيد ما بر همفكري و همدلي با اهالي نشر است تا مشكلات را با كمك هم برطرف كنيم .