به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، محمد کاظم زاده با اشاره به ضرورت تغذیه مناسب در ماه رمضان عنوان کرد: تغذیه در ماه رمضان باید به گونه‌ای باشد که غذا های انتخاب شده در سحر، افطار و شام مواد لازم بدن یعنی کربوهیدرات‌ها، چربی، پروتئین، فیبر، ویتامینها، آنزیم‌ها و مواد معدنی لازم را در ۲۴ ساعت به بدن برسانند.

وی افزود: آشنایی با چهار فاکتور زمان غذا خوردن، میزان غذا خوردن، چگونه غذا خوردن و انتخاب نوع غذا به سلامت افراد در این ماه کمک خواهد کرد.

کاظم‌زاده عنوان کرد: در ماه رمضان زمان غذا خوردن اصلی، سه مرحله سحر، افطار و شام است که باید کاملاً از هم مجزا باشند اما یکی از موارد اشتباه غذایی در این مرحله سریع غذا خوردن در وقت سحر است که اثرش بعد از چند روز روزه گرفتن در سیستم گوارش پیدا خواهد بود.

وی اظهار داشت: در ماه رمضان باید به زمان صرف افطار و شام توجه داشت و نباید بدون در نظرداشتن حجم غذای خورده شده در افطار وارد مرحله شام خوردن شد بلکه فاصله زمانی افطار و شام باید آنقدر باشد که در موقع شام خوردن غذای هضم نشده در معده نباشد.

کاظم‌زاده در مورد میزان مصرف غذا در وعده ها افزود: حجم غذای افطار باید کم باشد تا قبل از شام خوردن از معده خارج شده و امکان شام خوردن بدون عوارض جانبی وجود داشته باشد.

وی گفت: حجم شام نیز باید کنترل شود تا هم امکان خوردن میوه بعد از شام وجود داشته باشد و هم مشکلی در روند خواب پیش نیاید.

مدیر نظارت بر موادغذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان یاد آور شد: یکی از معضلات غذا خوردن بیشتر افراد سریع خوردن غذا است که ضرر آن در روی معده بسیار شدید خواهد بود و عواقبی ناگوار به دنبال خواهد داشت.