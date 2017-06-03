به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، مریم کاظمی درباره تغییرات این دوره جشنواره در فراخوان اظهار داشت: جشنواره بیست و چهارم تغییری بنیادین در شکل و ساختار کلی جشنواره آن طور که تاکنون وجود داشته ندارد، اما سعی شده با رویکرد دیگری به بخش‌های مختلف نگاه شود که برگرفته از شعارمان و کدگذاری اهداف آینده تئاتر کودک در دراز مدت باشد.

وی ادامه داد: اگر بخشی در جشنواره وجود دارد پس مهم است و تأکید خاصی روی بخش خاصی وجود ندارد بلکه تأکید روی دقت در بود و نبود این اگرها و چراهاست، اینکه از خود بپرسیم هر بخش جشنواره برای چه ایجاد و در فراخوان گنجانده شده و چه مسئولیتی متوجه فعالان و دوستداران تئاترکودک و مدیران این حوزه خواهد شد.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان شعار جشنواره امسال را «کودکی، همسفر قصه ها» معرفی کرد و گفت: ما از جشنواره‌های گذشته یاد کردیم و ضمن تأکید بر همه شعارهایی که تاکنون به اهداف جشنواره کمک کرده است، دنباله‌رو آنها، شعار جدیدی برای جشنواره امسال انتخاب کردیم که برگرفته از شرایط فعلی تئاتر کودک و تشخیص بعضی کمبودها است.

وی بیان کرد: شعار امسال «کودکی، همسفر قصه ها» با هدف اهمیت به قصه و قصه‌گویی و نوع روایت در مسیر نزدیک شدن به مخاطبان است.

کاظمی ویژگی فراخوان امسال را سادگی، حفظ انسجام گروه‌ها و نزدیک شدن به آرمان هنری دانست و افزود: ویژگی فراخوان امسال به سادگی، حفظ انسجام گروه‌هایی که در زمینه نمایش‌های کودک و نوجوان کار می‌کنند، دوری از بی‌تفاوتی و نزدیک شدن به آرمان هنری است.