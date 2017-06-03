به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در مصلای الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود.

این مراسم فردا یکشنبه ۱۴ خرداد ماه راس ساعت ۱۹ در مصلای الغدیر شهر خرم آباد برگزار می شود.

سخنران این مراسم آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد خواهد بود.

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری این مراسم در مرکز لرستان و شهرستان های مختلف استان اظهار داشت: همچنین کمیته برگزاری این مراسم نیز در سطح استان راه اندازی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: در این کمیته ستاد برگزاری نماز جمعه، شهرداری، آموزش و پرورش، صدا و سیما، صنعت، معدن و تجارت، سپاه، استانداری، هلال احمر، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تبلیغات اسلامی فعالیت خواهند داشت.