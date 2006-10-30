اسرائيل روند نابودي را طي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر يه نقل از روزنامه الخليج، دو دانشمند اسرائيلي كه برنده جايزه نوبل در رشته شيمي و رياضيات هستند، آينده بدي را براي اين رژيم نامشروع به علت اوضاع داخلي و فساد در سطح مسئولان اين رژيم ترسيم كردند و درمورد عواقب اين اوضاع بر آينده اسرائيل هشدار دادند.

اين دو دانشمند همچنين براين مسئله تاكيد كردند كه اسرائيل فاقد رهبران با لياقت براي رسيدگي به امور داخلي آن است.

روزنامه يديعوت آحارونت چاپ تل آويو به نقل از "يسرائيل اومان" و "آهارون چاحنوفر" دو پروفسوراسرائيلي نوشت : اسرائيل مسير نادرستي را طي مي كند و به اين ترتيب قطعا از بين مي برد.

اين دو دانشمند اسرائيلي در ادامه اظهارات خود تاكيد كردند: دشمنان خارجي اسرائيل علت اين مسئله ( نابودي اسرائيل) نيستند، بلكه خود اسرائيلي ها و رهبران آنان مسبب آن هستند.

اين دو دانشمند اسرائيلي همچنين خاطرنشان كردند: به نظرمي رسد مسئولان دولتي اسرائيل عميق نمي انديشند و درحقيقت، آنها ايده و افكار قابل طرحي را ندارند و حزب حاكم كاديما نيز چيزي بيش از كف صابون نيست.