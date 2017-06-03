کمپین سبک زندگی قرآنی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، عادل اربابی هدف از اجرای این طرح را اقدامی در جهت سبک زندگی بر پایه تأکیدات اسلام وکلام وحی عنوان کرد.

وی افزود: عبارت ها و پیام های جذاب توسط طرحان مطرح کشوری از محتوای آیات قرآنی در قالب طرح های مفهومی استخراج و با طراحی زیبا و گرافیک جذاب در قالب بیلبوردهای نمایشی در معابر سطح شهرهای استان نصب می شود.

وی با توضیح اینکه باید با الهام از این آیات و روایات، سبک زندگی سالم را در جامعه نهادینه کرد، گفت: مصرف گرایی،اشرافی‌گری، گرایش به تجمل و خود نمایی از مظاهر مفسده انگیز سبک زندگی غربی است.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف امور خیریه خراسان جنوبی به کمپین بزرگ سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و گفت: این طرح در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور راه اندازی و همزمان در خراسان جنوبی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی خراسان جنوبی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری قرآنی ایکنا در خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

اربابی همچنین از نصب ۸ بنر بزرگ در سطح شهر در مرکز استان خبر داد و گفت: بنر های مفهومی سبک زندگی قرآنی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در ۸ بیلبورد بزرگ در مرکز استان نصب می شود.

وی از راه اندازی کانال و گروه تلگرامی در فضای مجازی برای پیوستن به این کمپین خبر داد و خواستار همکاری مردم و مسئولان جهت ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: عکس نوشت قرآنی، اینفوگرافی، کلیپ های قرآنی و تولید محتوا در خصوص مباحث سبک زندگی قرآنی و تولید خبر و مصاحبه از برنامه های مهم این کمپین می باشد.

اربابی با بیان اینکه دشمنان باتمام توان و ابزارهای خود تلاش می کنند جامعه را از معنویت خالی کنند، افزود: سرمایه‌گذاری دشمنان برای به انحراف کشاندن جامعه اسلامی و تلاش آنها برای از بین بردن ریشه‌های ایمان و معنویت در بین نسل جوان و خانواده‌های ما هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ترویج و نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی بهترین راه مقابله با نفوذ بیش از پیش اندیشه‌های مادی‌گرایانه غرب در جامعه است، تصریح کرد: فرهنگ رها شده غرب به دنبال از بین بردن بنیان‌های خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد جامعه اسلامی است.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی برنامه ریزی برای مقابله با هجمه های دشمن در خصوص سبک زندگی را بسیار مهم دانست و افزود: طرح سبک زندگی صحیح قرآنی بهترین ابزار در این مسیر است که باید توجه ویژه داشت.

اربابی ادامه داد: ارزش‌ها و احکام دینی و معنوی سعادت بخش و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی می‌تواند بهترین ظرفیت در راستای پیشرفت جامعه باشد.