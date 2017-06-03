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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

کمپین سبک زندگی قرآنی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

کمپین سبک زندگی قرآنی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند-مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف امور خیریه خراسان جنوبی از راه اندازی کمپین سبک زندگی قرآنی با همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی سراج در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، عادل اربابی هدف از اجرای این طرح را اقدامی در جهت سبک زندگی بر پایه تأکیدات اسلام وکلام وحی عنوان کرد.

وی افزود: عبارت ها و پیام های جذاب توسط طرحان مطرح کشوری از محتوای آیات قرآنی در قالب طرح های مفهومی استخراج و با طراحی زیبا و گرافیک جذاب در قالب بیلبوردهای نمایشی در معابر سطح شهرهای استان نصب می شود.

وی با توضیح اینکه باید با الهام از این آیات و روایات، سبک زندگی سالم را در جامعه نهادینه کرد، گفت: مصرف گرایی،اشرافی‌گری، گرایش به تجمل و خود نمایی از مظاهر مفسده انگیز سبک زندگی غربی است.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف امور خیریه خراسان جنوبی به کمپین بزرگ سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و گفت: این طرح در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور راه اندازی و همزمان در خراسان جنوبی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با همکاری دفتر استانی سازمان فضای مجازی خراسان جنوبی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری قرآنی ایکنا در خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

اربابی همچنین از نصب ۸ بنر بزرگ در سطح شهر در مرکز استان خبر داد و گفت: بنر های مفهومی سبک زندگی قرآنی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در ۸ بیلبورد بزرگ در مرکز استان نصب می شود.

وی از راه اندازی کانال و گروه تلگرامی در فضای مجازی برای پیوستن به این کمپین خبر داد و خواستار همکاری مردم و مسئولان جهت ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: عکس نوشت قرآنی، اینفوگرافی، کلیپ های قرآنی و تولید محتوا در خصوص مباحث سبک زندگی قرآنی و تولید خبر و مصاحبه از برنامه های مهم این کمپین می باشد.

اربابی با بیان اینکه دشمنان باتمام توان و ابزارهای خود تلاش می کنند جامعه را از معنویت خالی کنند، افزود: سرمایه‌گذاری دشمنان برای به انحراف کشاندن جامعه اسلامی و تلاش آنها برای از بین بردن ریشه‌های ایمان و معنویت در بین نسل جوان و خانواده‌های ما هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ترویج و نهادینه کردن سبک زندگی قرآنی بهترین راه مقابله با نفوذ بیش از پیش اندیشه‌های مادی‌گرایانه غرب در جامعه است، تصریح کرد: فرهنگ رها شده غرب به دنبال از بین بردن بنیان‌های خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد جامعه اسلامی است.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی برنامه ریزی برای مقابله با هجمه های دشمن در خصوص سبک زندگی را بسیار مهم دانست و افزود: طرح سبک زندگی صحیح قرآنی بهترین ابزار در این مسیر است که باید توجه ویژه داشت.

اربابی ادامه داد: ارزش‌ها و احکام دینی و معنوی سعادت بخش و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی می‌تواند بهترین ظرفیت در راستای پیشرفت جامعه باشد.

کد مطلب 3995530

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