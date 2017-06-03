پردیس فرهنگی منطقه ۱۲ اصفهان باوجود تخصیص بودجه کلنگ زنی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن قدردانی از خیران استان اصفهان برای آزادسازی زندانیان در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: امیدواریم این سنت به اندازه‌ای ادامه یابد تا همه زندانیان بی‌گناه از بند رهایی یابند.

وی در ادامه با اشاره به مسکوت ماندن آغاز پروژه پردیس فرهنگی، تفریحی خانواده منطقه ۱۲ اصفهان نیز ابراز داشت: این پروژه علی رغم تخصیص ردیف بودجه و همچنین آمادگی شهرداری منطقه کلنگ زنی نشده و ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تذکر خود در خصوص ارائه دفاتر مرتبط مصوبه شورای اسلامی شهر برای پیوست فرهنگی، اجتماعی پروژه های شهری، ادامه داد: بر اساس مصوبه شورا قرار بوده که بهمن ماه سال گذشته این دفاتر به شورا ارائه شود که با توجه به این موضوع درخواست می شود شهرداری در اولین زمان دفاتر مرتبط با نظام نامه پیوست فرهنگی، اجتماعی را به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

وی با اشاره به تذکر خود مبنی بر تدوین سند هم افزایی مربوط به صنایع دستی در سلسله نشست‌های نبض فرهنگ تاکید کرد: بر اساس برنامه علمی و کارشناسی، سند هم‌افزایی دستگاهی برای ارتقاء وضعیت صنایع دستی اصفهان تدوین شود و به دبیرخانه پیگیری آن نیز سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی قرار گرفت و باید گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مربوطه در سند هم‌افزایی توسط سازمان صنایع دستی به شورای شهر ارائه شود.