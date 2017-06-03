حدود ۹ درصد خانواده ها در برابر حوادث آموزش دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جمال الدینی روز شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: برای برنامه ریزی دقیق و رسیدن به هدف باید اطلاعات دقیقی از شرایط موجود داشته باشیم و بدانیم کجا هستیم و در چه مسیری باید گام برداریم.

وی افزود: ضریب خطر در ایران از ۱۰ حدود هشت است و این ضریب براساس میزان مرگ و میر ناشی از حوادث تقسیم بندی شده همچنین ۹۹ درصد مردم کشور در معرض خطر متوسط به بالا هستند و حدود ۷۰ درصد در مسیر زلزله و بیش از ۵۰ درصد شهرهای کشور در مسیر سیل قرار دارند.

جمال الدینی یادآورشد: بیش از ۷ درصد درآمدناخالص ملی کشور هزینه حوادث می شود و میزان آمادگی خانوارهای کشور از ۱۰۰ حدود ۹.۳ درصد است که این میزان آمادگی براساس ۱۶ شاخص ملی اندازه گیری می شود.

معاون آموزش، پژوهش وفناوری جمعیت هلال احمربا بیان اینکه براساس تحقیقات وزارت بهداشت، شاخص آمادگی خانوار بسیار پایین است افزود: این آمار نشان می دهد در هر خانواده حداقل یک کیف کمک های اولیه و کیف اضطراری نیست و حداقل یک نفر دوره های آموزشی کمک اولیه را نگذرانده است لذا در صددیم طرحی را بعنوان یک برنامه ملی که برای مردم آرامش بخش باشد در قالب برنامه آموزش همگانی اجرا کنیم.

اجرای طرح خادم در کشور

وی اضافه کرد: اجرای طرح خادم به عنوان چتر فعالیت های آموزش همگانی هلال احمر آغاز شده و برمبنای ماده ۳ اساسنامه جمعیت که شامل برنامه ریزی واقدام برای آماده کردن مردم در برابر حوادث و بلایا برعهده جمعیت هلال احمر است.

جمال الدینی بیان کرد: با توجه به اصول و شاخص هایی که در آموزش همگانی داریم، چتر فعالیت های آموزش همگانی جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک برنامه ملی درقالب طرح خادم(خانواده آماده در مخاطرات) پایه گذاری شده است.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با اشاره به اصولی که در این طرح مطالعاتی مشخص شده است، اظهار کرد:از جمله این اصول تغییر رفتار مردم نسبت به مخاطرات، آموزش خانواده ها، آگاه سازی نسبت به اینکه همه افراد در یک سطح نیستند، نیاز به باورسازی در میان مردم و تبدیل آمادگی به ارزش اجتماعی است.

وی با بیان اینکه هدف برنامه ملی خادم، ارتقای سطح آمادگی خانواده‌ها است، گفت: مواردی در شاخص آمادگی افراد در موضوع آموزش خانواده ها گنجانده شده و اگر خانواده ها به این موارد عمل کنند؛ آمادگی آنها بیشتر می شود.

جمال الدینی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی که در کشور داریم در استان قزوین هم شاهد افزایش ۵۸ درصدی ماموریت ها در حوادث اقلیمی از جمله حوادث جاده ای هستیم.

وی بیان کرد: زیباترین چیز در این جمعیت این است که همکاران امداد و نجات بلافاصله پس از هر حادثه در محل حاضر میشوند وبدون درنظر گرفتن، دین و مذهب، زبان و ملیت و نگاه سیاسی در داخل و خارج کشور به کمک انسان دوستانه خود مبادرت می کنند و این استقلال و انسان دوستی باید همچنان در جمعیت تداوم یابد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر تصریح کرد: امروز باید بپذیریم که آمادگی مردم قابل قبول نیست و باید آموزش ها را تداوم بخشیم و در هر خانواده یک فرد آموزش دیده با مسائل امداد ونجات داشته باشیم.

استان قزوین ظرفیت های ملی دارد

وی بیان کرد: قزوین استان معین در فعالیتهای امدادی است و باید با حمایت جدی زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز برای کمک در شرایط بحرانی و ایفای نقش معین را فراهم کنیم.

جمال الدینی در ادامه گفت: در همین استان مدیریت ریسک در ۲۹ روستا پایین تر از حد متوسط بود که باید آن را مورد توجه و اصلاح قرار دهیم.

مدیریت استان قزوین کارآمد است

وی بیان کرد: مدیریت جناب آقای ره انجام با منش و رفتاری اسلامی زبانزد است و با بکارگیری اصول مدیریت توانسته اند آرامش خاصی را در جمعیت حاکم کرده و انگیزه همکاران را بالا ببرند که این روند در مدیریت جدید هم باید تداوم یابد.

جمال الدینی اضافه کرد: از مدیریت جدید انتظار داریم به اصل مشورت با افراد باتجربه و توانمند توجه داشته باشند و با تثبیت رویه مدیران قبلی و اصلاح برخی موارد اشکال به تقویت جایگاه جمعیت کمک کنند.

وی اظهارداشت: تسریع در امور مردم و کاهش مشکلات نیازمندان و افراد آسیب پذیر، التیام آلام دردمندان و حادثه دیدگان؛ رعایت اصل بی طرفی از دیگر نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جمال الدینی گفت: مدیر باید شجاع، ریسک پذیر و امانتدار باشد و با تعامل منطقی با دستگاههای اجرایی در حفظ استقلال جمعیت هم کوشا باشد.

وی در ادامه ضمن تشکر از حمید ره انجام مدیرعامل سابق گفت: این مدیر توانا می تواند در مرکز منشاء خیرو کارهای موثری برای استانهای کشور باشد و آقای آصفی سرپرست جدید هم از نیروهای داخل مجموعه است که با انگیزه بالایی که دارد می تواند در موفقیت جمعیت در استان موثر عمل کند.