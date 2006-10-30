اجلاس "اسلام در آمريكاي لاتين" امروز آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، دكتر عبدالله بن عبدالمحسن تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان ديروز به آرژانتين سفر كرد تا امروز بتواند در اجلاس 4 روزه اقليت مسلمان در آمريكاي جنوبي با عنوان " اسلام در آمريكاي لاتين" كه با هدف اشاعه فرهنگ و تمدن اسلام برگزار مي شود، شركت كند.

در اين اجلاس علما، انديشمندان، مبلغان و استاداني از دانشگاههاي كشورهاي مختلف اسلامي و غير اسلامي شركت مي كنند تا به سهم سازمانهاي اسلامي و مؤسسات ديني را در توسعه و گسترش گفتگو ميان اسلام و غرب بررسي كنند.

تبيين رسالت جهاني اسلام و بيان محاسن آن و همچنين بررسي جايگاه واقعي و مقاصد آن در اين اجلاس مورد تأكيد قرار مي گيرد. طي اين اجلاس سعي مي شود تا اتهامات نادرستي كه به اسلام زده اند، از ميان برود.

از ديگر اهداف اين اجلاس ايجاد ارتباط هر چه بيشتر برادري و برابري ميان سازمانهاي اسلامي خواهد بود، همچنين سعي مي شود تا تاريخ اسلام در آمريكاي لاتين بيان و تلاشهاي مسلمانان در خدمت رساني به جامعه و دولت آنها مطرح شود.

اين اجلاس 4 محور را در بر مي گيرد، به اسلام و تأثير آن در آمريكاي لاتين، گفتگوي تمدنها و اساس آن در اسلام، شبهاتي درباره اسلام، اقليت مسلمان در آمريكاي لاتين، بيان واقعيت و آرزو از جمله اين محورها است .