۵۰ درصد بیماری های دامی قابل انتقال به انسان است

شهرام موحدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد از بیماری های دامی قابل انتقال به انسان است، لزوم همکاری با دامپزشکی در خصوص مبارزه و مقابله با بیماری ها در اولویت اقدامات فرمانداری قرار دارد، زیرا به این نتیجه رسیدیم که هزینه پیشگیری بسیار کمتر از درمان است.

وی بیان داشت:‌ در سال گذشته با بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان و مخاطراتی که این بیماری می توانست ایجاد کند و صنعت پرورش طیور در استان را نابود کند، در نهایت با همکاری ارگان‌های مختلف با دامپزشکی به خصوص استاندار استان و فرمانداران شهرستان‌ها، به عنوان هماهنگ کننده بین بخشی ارگان ها، از بروز یک اتفاق ناگوار پیشگیری شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان بیان داشت:‌ معدوم سازی فقط یک درصد طیور بومی استان، عدم درگیری در مزارع مرغ مادر و غیره نشان دهنده موفقیت دامپزشکی استان در کنترل این بیماری است.

وی افزود: با توجه به یکی از وظایف مهم ذاتی دامپزشکی در خصوص ایمنی غذایی، تحویل سبد پروتئینی سالم به مردم استان در اولویت این اداره کل قرار دارد و برای رسیدن به این هدف از تمامی ظرفیت های خود استفاده می کند.

موحدی ادامه داد: در همین راستا در سال گذشته ۲۵۶ تن از گوشت و آلایش های استحصالی در کشتارگاه های استان معدوم شد که ورود این مقدار به چرخه مصرف غذایی شاید می توانست به خانوارها و سیستم بهداشتی درمانی کشور، هزینه های سرسام آوری را وارد کند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص صادارت از این استان بیان کرد: در سبد صادراتی استان که مرتبط با دامپزشکی است، هر ساله موارد جدیدی اضافه می شود که سبب ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به تولید کیفی فرآورده های خام دامی شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: صادرات جنین منجمد گاو، ماهی تازه قزل آلا وغیره از مواردی بوده که به چرخه صادرات استان اصفهان وارد شده است.

وی اعلام کرد: موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های دامپزشکی منوط به همکاری مدیران سیاسی استان در سطح کلان است، که البته در مواردی مثل پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به خوبی مشاهده شد و به طور قطع این همکاری ها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد.