مسئولان در مسیر و اندیشه های امام راحل گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر شکریانامیری ظهر شنبه در جلسهای بهمناسبت رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد با عرض تسلیت بهمناسبت سالگرد معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام روح الله (ره) و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به ویژه شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد اظهار کرد: ایمان به خدا، اخلاص، عزت نفس و آرامش امام خمینی (ره) از ویژگیهای بارز ایشان بود که زمینهساز پیروزیهای ایران اسلامی شد.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در میان نخبگان ایران و جهان جایگاهی رفیعی دارد، تصریح کرد: نامه ایشان به گورباچف در زمان حیاتشان و پیشبینی شکست کمونیست، پس از فروپاشی شوروی، تأثیر عمیقی در اذهان نخبگان و شخصیتهای سیاسی جهان داشت.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به شرایط بسیار حساس منطقه و جهان اسلام، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی امروز امنیت، پیشرفت و عزت خود را مرهون مجاهدتهای امام خمینی (ره) و رهبری بیبدیل رهبر معظم انقلاب میداند.
این مسئول در ادامه رهبر معظم انقلاب را خلف صالح و یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) دانست و تأکید کرد: رهبر عظیمالشان انقلاب همواره در مسیر راه امام و انقلاب حرکت میکنند.
شکریانامیری با اعلام اینکه امام خمینی (ره) در بدترین شرایط توکل به خدا و اخلاص را فراموش نکرد، ادامه داد: امام به ظاهر دستش خالی بود ولی در باطن ایمان امام راحل بر همه مظاهر کفر غلبه پیدا کرد.
وی با اشاره به فرمایش امام (ره) که فرمودند «من یک تار کوخنشینان را به همه زندگی کاخنشینان نخواهم داد» بیان کرد: همه دولتمردان و مسؤولان باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با مقایسه سیره زندگی سیاسی و زندگی امام و مقام معظم رهبری، گفت: رهبر معظم انقلاب که خود شاگرد امام است در همان مسیر و روش مبتنی بر مقاومت و تکیه بر ارزشها و اصول انقلاب در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران و اسلام حرکت میکند و در این مسیر ملت بصیر و آگاه با حضور در همه صحنهها نشان دادند پای این آرمانها ایستادهاند.
این مسئول تصریح کرد: همه مسؤولان چه آنها که حضور امام را در زمان حیات ایشان درک کردهاند و کاملاً از نزدیک با اندیشههای امام آشنا هستند و چه کسانی که آن زمان را درک نکردهاند باید همه در مسیر و اندیشههای امام که اکنون در رهبر معظم انقلاب متجلی است گام بردارند.
شکریانامیری افزود: برای شناخت بیشتر نسل آینده و دانشآموزان با شخصیت حضرت امام خمینی (ره) باید آنها را با ویژگیهای خاص و منحصربهفرد امام راحل مانند اخلاق آشنا کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای خاص و بارز امام راحل که در شخصیتشان نمود و ظهور دارد اخلاق است، گفت: ابعاد شخصیت اثرگذار امام راحل در تاریخ جهان باید تبیین شود و در اختیار جوانان، دانشجویان و نسل جدید انقلاب قرار گیرد.
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