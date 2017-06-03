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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

رئیس شورای هیئات مذهبی بوشهر خبر داد؛

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی در مراسم سالگرد ارتحال امام در بوشهر

مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی در مراسم سالگرد ارتحال امام در بوشهر

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از مشارکت ۲۳۰ هیئت مذهبی در مراسم سالگرد ارتحال امام در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر فاطمی ظهر شنبه در نشست هماهنگی مراسم ارتحال امام در بوشهر ضمن تسلیت فرا رسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: ۲۳۰ هیئت مذهبی این شهرستان در برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) مشارکت می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان بوشهر با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: به همین مناسبت مراسمی به صورت متمرکز روز یکشنبه ۱۴ خرداد ۹۶ ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه با سخنرانی آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در حسینیه عاشقان ثارلله بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3995557

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