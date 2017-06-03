لازم باشد بدون تائید هیچ کسی علیه «پ ی د» اقدام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ابراهیم کالین»، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV درباره گزارش‌هایی مبنی بر این که یک کریدور امنیتی برای خروج گروه تروریستی داعش از رقه باز شده، تصریح کرد: سازمان اطلاعات ملی کشورمان این موضوع را از نزدیک پیگیری می کند. در این باره اشاراتی وجود دارد.

وی درباره کمک تسلیحاتی آمریکا به کردهای سوری گفت: آمریکا به جای تامین سلاح برای «ی پ گ» و «پ ی د» می توانست راه دیگری انتخاب کند. ما هنوز هم در این خصوص مصر هستیم. ما به آنها یک نقشه جایگزین پیشنهاد دادیم که این نقشه قابل اجرا بود. ممکن بود با آموزش حدود ۱۲-۱۳ هزار نیروی ارتش آزاد سوریه و با پیوستن نیروهای عرب در داخل نیروهای دموکراتیک سوریه، شمار نیروها به ۲۰ هزار نفر برسد و با حمایت نیروهای ائتلاف عملیات رقه به راحتی اجرا شود.

معاون رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اظهارات «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر اینکه در صورت حضور کردهای سوری در عملیات رقه ترکیه در این عملیات شرکت نخواهد کرد، گفت: از همان ابتدا گفته بودیم که ما در عملیات آزادسازی رقه در صورت حضور ی پ گ شرکت نخواهیم کرد. همچنین در صورت بروز تهدیدی علیه مرز، شهروندان یا منافع ملی ترکیه در مناطق تحت تصرف ی پ گ در شمال سوریه، بدون توجه به تایید هیچ کسی، هر چه لازم است را انجام خواهیم داد. موضع ما در این خصوص بسیار واضح است. چون مقامات آمریکایی اکنون متوجه عزم و حساسیت ما شدند، هم در جریان مذاکرات در کاخ سفید و هم پس از آن دیدارها دیروز و امروز اظهاراتی داشتند. گفتند که اقدامات لازم برای برطرف کردن نگرانی‌های ترکیه مبنی بر امنیت خود را حتما انجام خواهند داد. جزئیات تامین سلاح برای ی پ گ و پ ی د در جریان عملیات رقه در سوریه را در اختیار ترکیه خواهند گذاشت. قصد از این اقدام جلوگیری از استفاده ی پ گ و پ ی د از این سلاح‌های آمریکایی علیه ترکیه یا اهداف دیگر غیر از مبارزه با داعش است. البته ما آماده این همکاری هستیم. به همکاری با آمریکا به عنوان یک عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش ادامه خواهیم داد، ولی این یک واقعیت است که آمریکا در این زمینه اشتباه می کند و شاید نتایج این اشتباه امروز یا طی چند روز نمود پیدا نکند، ولی در بلند مدت با چنین نتایجی مواجه خواهند شد. به این دلیل، همان طور که رئیس‌جمهور کشورمان گفته بود؛ روزی در این خصوص برای رفع مشکل به ما مراجعه خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی گزارش ها مبنی بر هماهنگی نیروهای کرد سوری با گروه تروریستی داعش در رقه گفت: سازمان اطلاعات ملی کشور، از نزدیک موضوع مربوط به این که ی پ گ در جنوب منطقه محاصره شده، کریدوری برای داعش باز کرده است را پیگیری می کند. شواهدی در این خصوص و مواردی که این شواهد را تایید می کند، وجود دارد. البته این موضوع تازه ای نیست، پیش از این نیز پ ی د و داعش این کار را در منبج انجام دادند. در واقع این نشان می دهد که گروه های تروریستی هر گاه پای منافع خودشان در میان باشد با یکدیگر همکاری می کنند.